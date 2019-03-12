Зверохозяйства прекратили продажи шкурок на внутреннем рынке

Российские зверохозяйства в 2019 году не продали на внутреннем рынке ни одной шкурки клеточных пушных зверей. Об этом «Агроинвестору» сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова. «Возврат зверохозяйств к уплате НДС (20%) и обнуление импортных пошлин привело российских покупателей пушнины на зарубежные рынки — импортный товар стало завозить проще и выгоднее», — рассказала она.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 2019 года все предприятия, имеющие оборот более 100 млн руб. — а это подавляющее большинство зверохозяйств — должны перейти с единого сельхозналога (ЕСХН) на уплату НДС. В соответствии с законом, шкурки клеточных пушных зверей облагаются налогом по ставке 20%, при этом при покупке сырых шкур у производителя налоговым агентом является покупатель. «А покупателям проще заключить договоры на покупку пушнины с иностранными производителями и аукционами, заплатить 20% НДС в таможне на границе и беспошлинно ввести необходимое количество пушнины в Россию, забыв о российском производителе навсегда», — сетует Зубкова.

По оценке ассоциации, признание с 2019 года зверохозяйств-плательщиков ЕСХН плательщиками налога на добавленную стоимость к 2021 году приведет к снижению объема выручки от реализации продукции в три раза, уплаты налогов и сборов — на 57%. Рентабельность производителей пушнины упадет до минус 15,5%.

Ассоциация обратилась с письмами к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в Минфин и Минсельхоз. Однако Минфин отверг предложение вернуть ЕСХН для звероводов. Как говорится в ответе министерства (копия есть у «Агроинвестора»), плательщики НДС испытывают трудности с приобретением сельхозпродукции, в том числе сырых шкур, у сельхозпроизводителей-плательщиков ЕСХН. Постепенное встраивание плательщиков ЕСХН в цепочку плательщиков НДС снимет эти сложности. Кроме того, переход на уплату НДС позволит звероводам проводить техническую и технологическую модернизацию производства, считает Минфин, «поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, предъявленного для приобретения материально-технических ценностей для производств сельскохозяйственного сырья и продукции».

Как показала сельхозперепись, в 2016 году в сельхозорганизациях насчитывалось 2,3 млн пушных зверей клеточного содержания, из которых почти 2,1 млн — норки. По состоянию на 1 января 2018 года в производстве клеточной пушнины было занято около 40 предприятий с общим маточным поголовьем 433 тыс. животных. По данным Ассоциации звероводов, в структуре разведения клеточных пушных зверей 84% приходится на норку, 12% — соболеводство, 3% — песцеводство и лисоводство, 1% — прочие виды. В 2017 году было выпущено 2 млн шкурок на 3,5 млрд руб.

В 1980-х годах в России производилось 12 млн шкурок в год - до 40% общемирового объема. К началу 2000-х годов наша страна утратила лидирующие позиции, сократив производство пушнины до 3% от мирового объема. К дальнейшему снижению спроса и резкому падению закупочных цен на пушное сырье привела девальвация рубля в 2014 году. В результате объем производства сократился на 30%, четыре зверохозяйства прекратили работу.