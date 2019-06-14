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Рынки
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 июня 2019
Регулятор также ожидает ограничения проинфляционных рисков в части продовольствия
По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2-4,7%
Фото: Е. Разумный

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.

«С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан», — прокомментировал Банк России свое решение.

Одновременно ЦБ понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

На брифинге по итогам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не исключает дефляцию в России в летние месяцы и в сентябре, передает ТАСС. Так, по ее словам, Банк России ожидает ограничения проинфляционных рисков в части продовольствия. «В дальнейшем мы ожидаем, что рекордные посевные площади, ранняя весна и в целом пока благоприятные погодные условия позволят получить хороший урожай овощных, зерновых и других культур. С начала этого года внутренние и мировые цены на зерно снизились. Все это ограничивает проинфляционные риски в части продовольствия», — сказала Набиуллина.

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