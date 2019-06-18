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Рынки
Импорт пальмового масла в сезоне-2018/19 может составить 1,1 млн тонн
Татьяна Карабут, Инна Ганенко
Агроинвестор
18 июня 2019
Потребление продукта в России не превышает 5,5 кг на человека в год
Больше всего «пальмы» идет в кондитерскую отрасль
Фото: red-palmoil.com

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2017/18-м в Россию было импортировано 934 тыс. т пальмового масла, что стало рекордным результатом. В текущем сельхозгоду ввоз уже опережает предыдущие показали на 25%, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. С сентября 2018 года по апрель 2019-го из-за рубежа поступило 772 тыс. т. Такими темпами общий объем импорта по итогам сезона может составить 1,1 млн т только пальмового масла (без учета пальмоядрового — его поставляется еще порядка 80-100 тыс. т), прогнозирует он.

Рост поставок продукта — поступательный. С сезона-2014/15 ввозились примерно одинаковые объемы, заметное ускорение темпов произошло только в прошлом году, отмечает Хотько. Но даже с учетом увеличения объемов Россия ввозит достаточно скромные объемы «пальмы». В мире наша страна находится на девятом месте по его закупкам, уточняет директор масложирового дивизиона группы «Эфко» (является крупнейшим российским покупателем пальмового масла) Олег Харланов. Сама компания за последние два года нарастила импорт пальмового масла на 4%, однако ее доля на российском рынке за аналогичный период сократилась на 6%, уточняет топ-менеджер. По информации Роспотребнадзора, группа является крупнейшим импортером пальмового масла с долей более 50%.

Скачок ввоза «пальмы» наблюдался уже в первом квартале 2018 года — плюс 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 260 тыс. т, добавляет Харланов. Тогда рост во многом был связан с изменением российского техрегулирования, поясняет он. Так, в январе прошлого года на территории России вступили в силу поправки к техническому регламенту на масложировую продукцию, согласно которым доля трансизомеров жирных кислот была ограничена 2%. Большое их количество содержится в гидрогенизированном (отвержденном) подсолнечном масле, которое зачастую используется для производства маргаринов и спецжиров. А пальмовое масло в натуральном виде уже полутвердое, поэтому производители маргаринов и спецжиров вместо подсолнечного и стали приобретать именно его. «Отсюда высокий спрос на пальмовое масло — здоровую замену вредным трансжирам», — говорит топ-менеджер.

По мнению Даниила Хотько, главная причина увеличения импорта пальмового масле — в его низкой цене. На мировом рынке все основные масла дешевеют и пальмовое является драйвером этого снижения. На примере базиса CIF в Европе пальмовое рафинированное масло стоит $572/т, а подсолнечное — $730/т. В нынешнем сезоне и вовсе «пальмой» были достигнуты многолетние ценовые минимумы: в ноябре в Малайзии это масло торговалось за $475/т. Последний раз такое снижение было в 2015 году, а до этого — в 2008-м, сообщает эксперт.

По данным Масложирового союза, потребление «пальмы» в России на человека в год составляет около 5,3-5,5 кг. Примерно столько же потребляют в Великобритании. Тогда как, например, в Бельгии этот показатель достигает 30 кг, в Швеции — почти 12 кг, в Дании — 15,4 кг. В структуре потребления пальмового масла доминирующие позиции в России имеют кондитерское направление, на которое приходится около 30% переработанного продукта, производство хлебобулочных изделий (15%), продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), потребительских маргаринов и спредов (3%). Кроме того, около 13% составляет экспорт переработанного пальмового масла, маргаринов, спредов и жиров специального назначения.

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