Импорт пальмового масла в сезоне-2018/19 может составить 1,1 млн тонн

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2017/18-м в Россию было импортировано 934 тыс. т пальмового масла, что стало рекордным результатом. В текущем сельхозгоду ввоз уже опережает предыдущие показали на 25%, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. С сентября 2018 года по апрель 2019-го из-за рубежа поступило 772 тыс. т. Такими темпами общий объем импорта по итогам сезона может составить 1,1 млн т только пальмового масла (без учета пальмоядрового — его поставляется еще порядка 80-100 тыс. т), прогнозирует он.
Скачок ввоза «пальмы» наблюдался уже в первом квартале 2018 года — плюс 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 260 тыс. т, добавляет Харланов. Тогда рост во многом был связан с изменением российского техрегулирования, поясняет он. Так, в январе прошлого года на территории России вступили в силу поправки к техническому регламенту на масложировую продукцию, согласно которым доля трансизомеров жирных кислот была ограничена 2%. Большое их количество содержится в гидрогенизированном (отвержденном) подсолнечном масле, которое зачастую используется для производства маргаринов и спецжиров. А пальмовое масло в натуральном виде уже полутвердое, поэтому производители маргаринов и спецжиров вместо подсолнечного и стали приобретать именно его. «Отсюда высокий спрос на пальмовое масло — здоровую замену вредным трансжирам», — говорит топ-менеджер.
По мнению Даниила Хотько, главная причина увеличения импорта пальмового масле — в его низкой цене. На мировом рынке все основные масла дешевеют и пальмовое является драйвером этого снижения. На примере базиса CIF в Европе пальмовое рафинированное масло стоит $572/т, а подсолнечное — $730/т. В нынешнем сезоне и вовсе «пальмой» были достигнуты многолетние ценовые минимумы: в ноябре в Малайзии это масло торговалось за $475/т. Последний раз такое снижение было в 2015 году, а до этого — в 2008-м, сообщает эксперт.
По данным Масложирового союза, потребление «пальмы» в России на человека в год составляет около 5,3-5,5 кг. Примерно столько же потребляют в Великобритании. Тогда как, например, в Бельгии этот показатель достигает 30 кг, в Швеции — почти 12 кг, в Дании — 15,4 кг. В структуре потребления пальмового масла доминирующие позиции в России имеют кондитерское направление, на которое приходится около 30% переработанного продукта, производство хлебобулочных изделий (15%), продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), потребительских маргаринов и спредов (3%). Кроме того, около 13% составляет экспорт переработанного пальмового масла, маргаринов, спредов и жиров специального назначения.