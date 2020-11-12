Очередная партия российского сена отправлена на экспорт

За восемь месяцев Россия поставила за рубеж 58 тысяч тонн сена Pixabay

Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов отправила 200 т сена в Чехию. Партия гранулированного сена люцерны была произведена компанией «Экокорм» в Воронежской области. На предприятии установлена линия по производству кормов искусственной сушки в виде гранул и тюков, сообщила ассоциация. По ее информации, также планируется отправить сено в ОАЭ и Саудовскую Аравию.



В 2021 году ассоциация начнет строительство четырех заводов искусственной сушки сена. Общий объем производства составит 160 тыс. т готовой продукции в год, что позволит получить более $50 млн экспортной выручки, говорится в сообщении. В октябре на конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry руководитель ассоциации Сергей Панчук рассказывал, что в сжатые сроки Россия может занять лидирующие позиции на мировом рынке сена, если будет производить качественную продукцию. Для этого, в частности, нужно развивать направление искусственной сушки.



Россия потенциально вполне могла бы производить весь объем сена, востребованный импортерами: глобальный экспорт сена оценивается более чем в 8 млн т в год, а в стоимостном выражении достигает $3 млрд. Лидером по поставкам сена на мировой рынок являются США (около 5 млн т), на втором месте Испания (1,3 млн т). Основные импортеры сена — Япония, Китай, Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также страны Европы. По данным ассоциации, на международном рынке стоимость сена достигает примерно $450/т с доставкой до клиента.



В этом году засуха в Европе и появление новых комплексов по сушке кормов в России способствовали резкому росту экспорта сена. За первые восемь месяцев его поставки увеличились в 16 раз — до 58 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года было вывезено не более 7 тыс. т, оценивал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По его прогнозу, до конца года поставки могут достигнуть 65-70 тыс. т, что станет абсолютным рекордом.



По данным аналитиков банка, треть всего сена производится в Татарстане, Башкирии, Алтае, Дагестане и Новосибирской области. При этом экспортируют его в основном из Центрального федерального округа. В частности, половина поставок в этом году пришлась на Воронежскую и Орловскую области.



В сентябре подмосковная компания «Раздолье» сообщила, что впервые отправила на экспорт партию из трех видов сена — лугового, тимофеевки и грассмакса — весом 7,6 т. Контейнер доставили автотранспортом из Дмитрова в порт Санкт-Петербурга, откуда водным путем он был отправлен в Бахрейн. Переговоры продолжались два года, компания планирует продолжать отгрузки сена на внешние рынки.

