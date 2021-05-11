Экспорт сельхозтехники вырос в 2,2 раза

Основные зарубежные покупатели российской сельхозтехники — страны СНГ и Евросоюза Е. Разумный

В первом квартале российские предприятия поставили на внешние рынки сельхозтехнику на 3,9 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ассоциация «Росспецмаш». За весь 2020-й экспорт достиг рекордных 15,9 млрд руб. В январе-марте этого года отечественные машины поставлялись аграриям в 23 страны, основными покупателями стали аграрии СНГ и Евросоюза, уточняет ассоциация. При этом в денежном выражении поставки в Литву выросли в 5,4 раза, в Германию — в пять раз, в Болгарию — на 65%, в Киргизию — на 58%, в Монголию — на 54%, в Польшу — на 49%, приводит данные «Росспецмаш».



В количественном выражении значительнее всего — в 2,8 раза — увеличились отгрузки полноприводных тракторов, экспорт плугов вырос в 2,4 раза, пресс-подборщиков — в 2,2 раза, борон — на 88%, зерноуборочных комбайнов — на 46%. «Росспецмаш» ожидает, что объем экспортных поставок российской сельхозтехники в текущем году будет не ниже рекордного 2020 года, и производителям удастся достичь показателей базового сценария развития Стратегии экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, сказал «Агроинвестору» представитель ассоциации.



Среди основных причин позитивной динамики «Росспецмаш» называет высокие цены на зерно на мировом рынке, благодаря чему у сельхозпроизводителей появились дополнительные средства на обновление парка техники. Кроме того, сказался эффект отложенного спроса: в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 и общей неопределенности многие компании отложили инвестиции в технику. Кроме того, сейчас российские производители не испытывают таких проблем с поставками компонентов, как некоторые иностранные игроки, что связано с высокой долей локализации и с тем, что отечественные заводы не приостанавливали работу из-за карантинных ограничений, поясняет «Росспецмаш». Также на развитие экспорта положительно влияет господдержка, которая позволяет заводам инвестировать в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей, отмечает ассоциация.



Одной из главных проблем отрасли является беспрецедентно высокий рост цен на металл: согласно опросу, проведенному ассоциацией, за год продукция металлургических компаний подорожала в среднем на 50-80% в зависимости от вида. Если эту проблему своевременно не решить, то российским производителям сельхозтехники будет сложно поддерживать темпы роста экспортных поставок и производства в целом, говорится в сообщении «Росспецмаша».



Ранее ассоциация сообщала, что продажи сельхозтехники на внутреннем рынке в первом квартале выросли на 53% до 32,5 млрд руб. На столько же за этот период увеличилось производство техники. На это повлияли меры государственной поддержки отрасли: постановление № 1432, которое позволяет сельхозпроизводителям приобретать сельхозмашины со скидкой, а также льготный лизинг и «стабильно приемлемые» цены на сельхозпродукцию. Тогда «Росспецмаш» также обращала внимание, что увеличение цен на металл, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, а также удорожание ГСМ могут притормозить темпы роста отрасли.

