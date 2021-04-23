«Росспецмаш»: российский рынок сельхозтехники может наполниться фальсификатом

Действующая в России процедура сертификации проводится один раз в три-пять лет «Росспецмаш»

Ассоциация «Росспецмаш» просит правительство не допустить «наводнения» российского рынка фальсифицированной специализированной техникой, что, по ее мнению, может произойти после внесения изменений в закон «О техническом регулировании». Согласно предполагаемым нововведениям, с 1 июля 2021 года будет прекращен контроль Росстандарта за сельскохозяйственной и другой техникой, а также за компонентами в период их выпуска в обращение по ранее полученным сертификатам соответствия прекращается. «Росспецмаш» считает, что это приведет к наполнению российского рынка «опасными и фальсифицированными товарами» и просит премьер-министра Михаила Мишустина не допускать внесения изменений.



В своем письме, копия которого есть у «Агроинвестора», «Росспецмаш» отмечает, что нововведение повлечет риски причинения вреда жизни и здоровью граждан. Также это нанесет экономический ущерб отечественным предприятиям в результате неравной конкуренции с недобросовестными компаниями, уверена ассоциация.



Сейчас действующая в России процедура сертификации проводится один раз в три-пять лет и подразумевает лишь разовые инспекционные проверки производства, а не техники, напоминает «Росспецмаш». Ассоциация отметила, что уже подготовлены и направлены в Минпромторг изменения в постановление правительства от 1 декабря 2009 года № 982 по введению обязательной сертификации подшипников, элементов гидравлических систем, распылителей и плунжерных пар топливных насосов — критичных узлов, ответственных за безопасность и надежность техники. «В результате принятия рассматриваемого проекта, проведенная и планируемая в этом направлении работа теряет смысл», — считает ассоциация. В своем письме «Росспецмаш» просит сохранить действующие контрольно-надзорные мероприятия в отношении самоходной сельскохозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной техники и производимых к ней компонентов.



Заместитель директора «Росспецмаш» Вячеслав Пронин сказал «Агроинвестору», что риски наплыва фальсифицированной спецтехники сейчас очень высокие. Причиной этого стало то, что соблюдать требования регламента — экологические нормы, средства защиты операторов и другие — очень затратно. По словам Пронина, если не соблюдать эти требования, машина становится значительно дешевле. «Тут либо увеличивается маржинальность продаж, либо появляется возможность дешевле продавать машину и выигрывать в конкурентной борьбе. Если исчезает надзор за производителями на рынке, у них появляется достаточно большое желание не полностью выполнять все требования», — объяснил он. Для ассоциации остается загадкой, какая в этом потребность, ведь «государство тратит на это совершенно незначительные средства».



Ранее «Росспецмаш» сообщала, что продажи сельхозтехники в первом квартале 2021 года выросли на 53% до 32,5 млрд руб., на столько же увеличилось производство техники за этот период.

