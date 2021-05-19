Производители мороженого не успевают запустить маркировку в срок

Производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня М. Стулов

Почти 40% российских производителей мороженого могут не успеть к 1 июня начать маркировать свою продукцию, поскольку они столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования, сообщает «Коммерсантъ». Производители опасаются, что это может стать причиной дефицита продукции в магазинах. С проблемами, в частности, столкнулись крупные производители мороженого: Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Инмарко», «Эkzо» и другие) и «Чистая линия», выяснило издание.



Как пишет «Коммерсантъ», эта тема обсуждалась на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая (аудиозапись встречи есть у издания). К обязательной маркировке мороженого готовы 62% производителей, около 30% рискуют остановить производство на две-три недели, пока им не поставят оборудование. Остальные, по словам представителя «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператора системы маркировки, не выходят на связь, сообщает «Коммерсант». В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки. Управляющий директор «Юнилевер Русь» Андрей Семенов сообщил на встрече, что оборудование для компании должны поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки Unilever сможет начать маркировку только с 1 июля.



Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина рассказала изданию, что большинство производителей предполагали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, в результате пришлось в кратчайшие сроки перестраиваться и заказывать оборудование для самостоятельного нанесения кодов. По мнению Уткиной, задержка с поставками может стать причиной дефицита мороженого в магазинах. Остановка даже на четыре дня в пиковый период критичная для отрасли, а запасы на складах не покроют потребительский спрос, отметила она. На этом фоне поставщики уже начали сообщать ритейлерам о повышении цен, однако сами торговые сети не ожидают дефицита продукции, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня, и компании уже сформировали запасы.



Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что переноса сроков маркировки больше не будет, сообщила пресс-служба ЦРПТ. Он призвал производителей активнее размещать заказы на маркировки, чтобы к 1 июня все были готовы. «На сегодня 46 типографий подключены к системе, они могут печатать код маркировки. При этом производители не очень активно размещают свои заказы на этих площадках, что тормозит процесс», — в свою очередь отметила руководитель проекта ЦРПТ Варвара Михайлова. Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов в ходе совещания уточнил, что почти все производители сыров и мороженного зарегистрированы в системе «Честный знак».



Представитель ЦРПТ рассказал «Агроинвестору», что в системе сейчас зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Число типографий, которые готовы печатать упаковку с кодами маркировки, к 1 июня должно достичь 60. Эти мощности полностью покрывают объем производства сыра и мороженого в стране, отмечает ЦРПТ. «Дефицита, а также проблем с поставками мороженого на полки магазинов не ожидается. Мороженое — это продукция длительного срока хранения и производители уже сформировали значительные запасы своей продукции, чтобы поставлять ее на рынок и после 1 июня без маркировки, что даст им дополнительное время на подготовку. Таким образом, будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции маркированной», — объяснил представитель ЦРПТ.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что производителям мороженого придется тяжело, потому, что введение маркировки приходится на самый пик сезона продажи товара. «Мороженщики летом продают около половины объемов годового производства. У них и так на заводах идет усиленная работа, а параллельно еще внедряют маркировку», — рассуждает эксперт. В целом сейчас сложно сказать, как проходит подготовка к старту маркировки молочных продуктов, признал Груздев. «Формально все отчитываются, что они готовы. Но есть вопросы с типографиями, с готовностью линий у заводов, которые решили работать без типографий. Плюс, есть ряд неурегулированных вопросов во взаимодействии сетей, ЦРПТ и производителей», — рассказал он.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что, как и предполагалось, даже крупные производители мороженого не успевают внедрить систему цифровой маркировки к 1 июня. Средние и мелкие игроки сталкиваются с огромным количеством сложностей, так как у многих из них стоят устаревшие упаковочные линии, на которые нет возможности установить дополнительное оборудование — нужно менять линии. При этом небольшие и средние производители и так находятся в сложной финансовой ситуации и получить кредит на замену оборудования им будет проблематично, добавила Петрова. «Не стоит исключать, что неготовые к маркировке небольшие региональные предприятия могут уйти с рынка после этого сезона. А с ними могут уйти и производители молока и сливочного масла, а значит, через год цены на продукцию вырастут», — не исключает Петрова.



По ее словам, сложностей с маркировкой будет много: во-первых, внедрение маркировки приведет к росту себестоимости на 11-20%. И так как розничные сети не сразу примут повышение цен, это ухудшит финансовые показатели производителей мороженого, во-вторых, в ходе внедрения цифровой маркировки компании сталкиваются с большим числом технических проблем. Для разных линий нужны разные технологии нанесения и для их внедрения требуется детальная, сложная и длительная проработка. В-третьих, после внедрения маркировки будет оставаться процент брака по считываемости кода с упаковки.



Петрова полагает, что в этом сезоне производителям мороженого разрешат торговать без штрафных санкций, а дальше этот вопрос будет отдан на усмотрение региональных властей. Но, по ее мнению, нужно понимать, что предприятия не должны постоянно быть «на крючке» с возможностью получить штрафы. «Мое мнение остается неизменным — необходимо вывести молочную продукцию как социально-значимую из системы маркировки или отложить обязательное введение цифровой маркировки как минимум на один-два года, — считает Петрова. — Сегодня она становится, фактически, новым ненужным «молочным налогом», ведущим к повышению себестоимости продукции и снижению конкурентоспособности российских переработчиков. В долгосрочной перспективе это может привести к уходу с рынка значительного числа мелких и средних предприятий».



Представитель ЦРПТ говорит, что обращение за маркировкой в типографии снимет с производителей необходимость делать дополнительные инвестиции в покупку дорогостоящего оборудования. «Отдельно проработаны механизмы поддержки производителей, например, есть возможность получить льготный заем от 50 млн руб. до 100 млн руб. под ставку 1%, — напоминает он. — В рамках проекта по цифровизации промышленности можно получить 20-100 млн руб. на пять лет под 1-3%. А под проект маркировки Фонд развития промышленности предоставляет возможность получить от 5 млн руб. до 50 млн руб. под 1%».

