В России растет производство и экспорт продукции глубокой переработки зерна

Экспорт составляет не более 5% от объема производства «Союзкрахмал»

По данным ассоциации «Союзкрахмал» в первом полугодии производство всех основных видов продукции отрасли глубокой переработки зерна, за исключением модифицированных крахмалов, показало позитивную динамику. Так, незначительно выросло производство декстринов, нативных крахмалов, крахмальной патоки. При этом выпуск сиропов из фруктозы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 52% до 124,3 тыс. т. К росту, по данным союза, привело увеличение объемов у всех компаний-производителей, а также более благоприятные цены на сахар.



Если в прошлом году за первые шесть месяцев выпуск модификаций составил 29,6 тыс. т, то в 2021-м — 29,1 тыс. т. «Традиционно первым в списке для модификации крахмалов остается кукурузный нативный крахмал. Но в большей степени он идет на производство модификаций на индустриальные цели, — приводит пресс-служба «Союзкрахмал» слова президента ассоциации Олега Радина. — В целом рынок пищевых модифицированных крахмалов остается привлекательным для инвестирования. Однако он очень сегментирован и доли отдельных сегментов могут быть экономически не целесообразными для производства».



Производство нативных крахмалов за полгода выросло на 5,77% до 170,7 тыс. т. Увеличению способствовал высокий (на 19%) прирост производства кукурузного нативного крахмала до 119,6 тыс. т. Декстринов было произведено почти 5 тыс. т, прибавка составила 23,41%. Показатели по крахмальной патоке остались почти без изменений — 229,1 тыс. т (220 тыс. т в 2020-м).



Экспорт продукции глубокой переработки зерна в первом полугодии составил 55,8 тыс. т, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Союзкрахмал». Половину этого объема — 28,5 тыс. т составляет пшеничная клейковина (глютен). Также ассоциация отметила, что объем вывоза кукурузного крахмала составил 16,8 тыс. т (9,4 тыс. т за шесть месяцев 2020 года), экспорт картофельного крахмала снизился с 2,1 тыс. т до 1,1 тыс. т, поставки пшеничного крахмала увеличились с 725,7 т до 889,4 т, крахмальной патоки — уменьшились с 18,7 тыс. т до 11,4 тыс. т. Кроме того, пресс-служба ассоциации отметила, что за первое полугодие было вывезено 3,4 тыс. т модифицированных крахмалов, это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Радин рассказал «Агроинвестору», что оценить дальнейшие перспективы рынка глубокой переработки зерна пока сложно. «Мы, безусловно, готовы увеличивать объемы производства. Единственный вопрос — это развитие экспорта, насколько нам поможет государство. Нынешними мерами поддержки мы активно пользуемся, кроме возмещения затрат на строительство и модернизацию предприятий при дальнейшем экспорте продукции, — прокомментировал он. — Эта мера нацелена на те компании, чьи предприятия были построены в течение трех лет. Но у нас нет предприятий, которые возводят за такое короткое время, обычно срок ввода в эксплуатацию составляет пять-шесть лет. Мы уже просили проработать этот вопрос, и надеемся, что он будет решен до конца года».



Кроме того, компании получают возмещение затрат на логистику в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности. Однако, по словам Радина, объем этих средств должен быть больше, так как этой мерой пользуются все подотрасли АПК. «К концу года мы рассчитываем проанализировать, в каких странах какие продукты нашей индустрии наиболее востребованы, чтобы увеличивать поставки. По-прежнему наш экспорт составляет не более 5% от объема производства, не считая пшеничного глютена — он вывозится в большом объеме», — отметил Радин.

