Sberbank CIB: в 2022 году цены на подсолнечное масло могут снизиться на 19%

Высокая доля подсолнечника в севообороте приведет к замедлению темпов роста валового сбора Pixabay

В следующем году среднегодовая внутренняя цена на подсолнечное масло может снизиться по сравнению с 2021-м на 19% до 70,5 руб./кг. Экспортная цена составит $1165/т, что на 11% меньше, чем в текущем году, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитический обзор Sberbank CIB Investment Research. В нем уточняется, что введенная в сентябре 2021 года плавающая вывозная пошлина дополнительно снизит экспортный паритет подсолнечного масла.



В обзоре также говорится, что посевы подсолнечника в этом году выросли на 13% до 9,6 млн га на фоне высоких мировых цен на растительные масла. Увеличение площадей и восстановление урожайности до 16,9 ц/га (плюс 6%) приведут к росту валового сбора до рекордных 15,9 млн т (плюс 20%) в 2022 году. Производство подсолнечного масла в сезоне-2021/22 может увеличиться до 6,6 млн т, при этом рост производства на 1,2 млн т, по оценке аналитиков, практически полностью пойдет на экспорт, который в новом сезоне увеличится до 4,4 млн т.



В 2022—2025 годах ожидается замедление темпов роста валового сбора подсолнечника до 3,4% с 7,5% ежегодно в период с 2015-го по 2020 год ввиду высокой доли агрокультуры в севообороте. «В среднесрочной перспективе (2022-2025 годы) посевные площади и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7% в год, что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет», — считают аналитики. По их мнению, производство подсолнечного масла к концу этого периода увеличится до 8 млн т в год. При этом 80% прироста производства может быть направлено на повышение экспорта, 14% — на рост внутреннего потребления, 6% уйдет в наращивание переходящих запасов.



Взрывной рост цен на масличные в начале прошлого сезона был связан исключительно с резким скачком мировых котировок на растительные масла, а плохой урожай подсолнечника повлиял на увеличение спреда между подсолнечным и другими растительными маслами, рассказала «Агроинвестору» представитель Масложирового союза. По ее словам, рост мирового производства масличных уже сегодня заложен в динамику фьючерсов, которая демонстрирует четкий тренд на снижение стоимости растительных масел: в зависимости от вида снижение цены может составить до $120/т.



Само по себе наличие пошлины, по оценке союза, никак не должно отразиться на объемах экспорта подсолнечного масла, который в новом сезоне вырастет на 22% и составит почти 4 млн т. «Экспортная пошлина на подсолнечное масло разрабатывалась при активном участии Масложирового союза, поэтому для компаний, отгружающих масло, это не стало неожиданностью. Как правило, расходы на пошлину закладываются во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров, это лишь одна из статей расходов, которая учитывается при определении цены контракта», — говорит представитель союза.



«Однако мы стали свидетелями рыночного казуса: искусственного спекулятивного сдерживания продаж масличного сырья со стороны сельхозпроизводителей, которые необоснованно разгоняют цены», — продолжает она. На фоне фундаментальных рыночных факторов цены на масличные должны только падать, что подтверждается единодушными оценками отечественных и международных независимых экспертов. С учетом дополнительных расходов на хранение, выплат процентов по кредитам, потери в качестве маслосемян при длительном хранении, тянуть с реализацией нового урожая нецелесообразно и невыгодно для производителей, считает союз. Попытки манипулировать рынком приведут к значительным потерям и обратному результату, предупреждает Масложировой союз.



Учитывая, что в этом году в России прогнозируется рекордный урожай основных масличных — свыше 22 млн т, а также экспортные пошлины на сырье, производство растительных масел в стране также будет рекордным — более 8 млн т, это на 18% больше, чем в прошлом сезоне. В частности, производство подсолнечного масла вырастет на 16,5% и составит 6,2 млн т, подсчитал союз.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что существенного падения цен на бюджетные растительные масла ждать не стоит, несмотря на рекордные производство сырья и масла. Так, среднесезонные цены на подсолнечное масло в порту Роттердама в 2019/20 сельхозгоду были на уровне $795/т, в 2020/21 — $1355/т, прогноз на 2021/22 — минус 10%.



«Цены на подсолнечник могут несколько снизиться в силу большого урожая на Украине, но это снижение не убийственно, это все равно очень высокие и хорошие цены. Они намного интереснее, чем восемь-девять предыдущих сезонов», — говорил Петриченко. По его оценкам, в ноябре тонна подсолнечного масла в порту Роттердама будет стоить порядка $1,25 тыс. «Мой прогноз на следующий сезон по экспортным ценам на подсолнечное масло — $1150/т (FOB Черное море). Колебания, конечно, будут, но не такие мощные, как в прошлом сезоне. А учитывая пошлину, которая любые колебания усмиряет, внутренние цены также будут в районе $1-1,1 тыс. за тонну», — рассказывал Петриченко.

