Прогноз урожая подсолнечника понижен

К 14 сентября собрано 1,9 млн тонн подсолнечника Flickr.com

Аналитики «АПК-Информ» понизили оценку производства подсолнечника в России до 15,2 млн т, что на 9% меньше предыдущего прогноза, однако на 13% выше валового сбора 2020 года. Корректировка связана с ухудшением состояния посевов в ключевых регионах производства масличных. К ухудшению, в свою очередь, привела продолжительная засуха, в частности в ПФО, на долю которого приходится 44% посевов подсолнечника в стране.



Еще одной причиной аналитики назвали более низкую урожайностью — 16,3 ц/га — это минимальный уровень за более чем пять лет. «АПК-Информ» также отмечает, что в целом погодные условия в России благоприятны для активного продвижения уборочной кампании. По итогам первых двух недель сентября в России наблюдалось заметное сокращение в отставании уборки подсолнечника (-9% к прошлому году по состоянию на 13 сентября против -56% на конец августа). Снижение темпов уборочных работ обусловлено более поздним севом и, соответственно, более поздним стартом уборки.



В сентябрьском отчете Минсельхоз США не изменил прогноз по производству подсолнечника в России, он остался на уровне 15,5 млн т без учета Крыма (13,3 млн т в прошлом году). Согласно данным подведомственного российскому Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 14 сентября, подсолнечник обмолочен с 1,2 млн га, собрано 1,9 млн т при урожайности 16,2 ц/га. На аналогичную дату прошлого года агрокультура была собрана с 1,2 млн га, намолочено 1,96 млн т при урожайности 16,5 ц/га. По данным Минсельхоза, общая площадь, засеянная масличными агрокультурами в 2021 году, выросла на 15% — с 14,3 млн га до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,65 млн га. Соя заняла 3,02 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).



Основной владелец агрохолдинга «Био-Тон» (один из крупнейших в стране производителей подсолнечника) Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что в целом по рынку уборочная кампания началась не так давно, поэтому делать выводы и прогнозы пока рано. По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай подсолнечника в этом сезоне составит около 16 млн т. «Мы пока не корректировали прогнозы, так как еще слишком далеко по погодным условиям окончание уборочной кампании. Будем смотреть ближе к октябрю», — сказал он «Агроинвестору». Исполнительный директор группы «Эфко» Сергей Иванов ранее говорил, что, по его оценке, валовой сбор подсолнечника, сои и рапса может превысить предыдущий рекорд 2019 года на 1-1,5 млн т. Директор департамента развития сырьевого направления ГК «НМЖК» Алексей Шкарупа говорил «Агроинвестору», что ожидает хороший сбор — на уровне 15 млн т — на 2 млн т больше, чем в 2020-м.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточнил, что скорректировал прогноз валового сбора до 15 млн т, «может быть чуть больше». «Пока небольшое влияние на урожай оказывает погода. Все спокойно. Единственное, уборка урожая в этом году будет позже, чем обычно. Это вызывает определенные опасения, так как посеяно очень много, уборка поздняя и долгая», — прокомментировал он «Агроинвестору»



Ранее Рылько также говорил, что мощность переработки масличных в целом по стране в новом сезоне составит около 22 млн т без учета «Содружества». «Они могут быть загружены максимально, потому что урожай всех масличных может составить более 21 млн т», — оценивал эксперт.

