«Эфко» увеличила производственные мощности

Валовой сбор масличных может превысить 21 млн тонн Pixabay

Группа «Эфко» по итогам прошлого сезона увеличила мощности по переработке масличных до 3,5 млн т в год, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор группы Сергей Иванов. Это произошло за счет завершения проектов по расширению перерабатывающих мощностей в Липецкой и Белгородской областях. В Черноземье холдинг теперь может перерабатывать 300 тыс. т рапса и по 900 тыс. т сои и подсолнечника. Кроме того, увеличились мощности на заводе в Краснодарском крае: теперь «Эфко» может принять на переработку 1,2 млн т масличных. Всего благодаря модернизации мощности маслопереработки группы увеличились примерно до 10 тыс. т в сутки.



За сезон «Эфко» переработала 2 млн т сырья, половина пришлась на подсолнечник, еще половина — на сою и рапс, уточнил Иванов. «Все вместе это помогло нам существенно улучшить результаты по экспорту и вернуть себе первое место по объемам отгрузки растительных масел за рубеж», — отметил он.



По данным Росстата, под урожай 2021 года масличные были посеяны на 16,48 млн га, что на 15% больше, чем годом ранее (14,3 млн га). Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,65 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га). Согласно августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), объем производства масличных в России в сезоне-2021/22 может составить 22,8 млн т.



Аналитическая компания «ПроЗерно» в августе оценивала потенциал урожая подсолнечника на уровне 15 млн т. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, валовой сбор подсолнечника может составить около 16 млн т. Аналитики агентства «АПК-Информ» в августе говорили о возможном рекордном показателе сбора в России — 16,7 млн т. Иванов считает, что валовой сбор подсолнечника, сои и рапса может превысить предыдущий рекорд 2019 года на 1-1,5 млн т. Директор департамента развития сырьевого направления ГК «НМЖК» Алексей Шкарупа говорил «Агроинвестору», что ожидает хороший сбор — на уровне 15 млн т — на 2 млн т больше, чем в 2020-м.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, мощность переработки масличных в целом по стране в новом сезоне составит около 22 млн т без учета «Содружества». «Они могут быть загружены максимально, потому что урожай по всем масличным может составить более 21 млн т», — сказал эксперт «Агроинвестору». Рылько добавил, что увеличение перерабатывающих мощностей в России должно происходить постепенно, «всего должно быть в меру». «Нужно внимательно смотреть на сырьевую зону, изучать ее, и приходить к конкретному выводу», — заключил он.

