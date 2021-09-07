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Russian Crop Production — 2021/22

Компании

«Эфко» увеличила производственные мощности

Мощности по переработке масличных в целом по стране в новом сезоне составят около 22 млн тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Валовой сбор масличных может превысить 21 млн тонн
Pixabay
Валовой сбор масличных может превысить 21 млн тонн
Pixabay

Группа «Эфко» по итогам прошлого сезона увеличила мощности по переработке масличных до 3,5 млн т в год, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор группы Сергей Иванов. Это произошло за счет завершения проектов по расширению перерабатывающих мощностей в Липецкой и Белгородской областях. В Черноземье холдинг теперь может перерабатывать 300 тыс. т рапса и по 900 тыс. т сои и подсолнечника. Кроме того, увеличились мощности на заводе в Краснодарском крае: теперь «Эфко» может принять на переработку 1,2 млн т масличных. Всего благодаря модернизации мощности маслопереработки группы увеличились примерно до 10 тыс. т в сутки.

За сезон «Эфко» переработала 2 млн т сырья, половина пришлась на подсолнечник, еще половина — на сою и рапс, уточнил Иванов. «Все вместе это помогло нам существенно улучшить результаты по экспорту и вернуть себе первое место по объемам отгрузки растительных масел за рубеж», — отметил он.

По данным Росстата, под урожай 2021 года масличные были посеяны на 16,48 млн га, что на 15% больше, чем годом ранее (14,3 млн га). Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,65 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га). Согласно августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), объем производства масличных в России в сезоне-2021/22 может составить 22,8 млн т.

Аналитическая компания «ПроЗерно» в августе оценивала потенциал урожая подсолнечника на уровне 15 млн т. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, валовой сбор подсолнечника может составить около 16 млн т. Аналитики агентства «АПК-Информ» в августе говорили о возможном рекордном показателе сбора в России — 16,7 млн т. Иванов считает, что валовой сбор подсолнечника, сои и рапса может превысить предыдущий рекорд 2019 года на 1-1,5 млн т. Директор департамента развития сырьевого направления ГК «НМЖК» Алексей Шкарупа говорил «Агроинвестору», что ожидает хороший сбор — на уровне 15 млн т — на 2 млн т больше, чем в 2020-м.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, мощность переработки масличных в целом по стране в новом сезоне составит около 22 млн т без учета «Содружества». «Они могут быть загружены максимально, потому что урожай по всем масличным может составить более 21 млн т», — сказал эксперт «Агроинвестору». Рылько добавил, что увеличение перерабатывающих мощностей в России должно происходить постепенно, «всего должно быть в меру». «Нужно внимательно смотреть на сырьевую зону, изучать ее, и приходить к конкретному выводу», — заключил он.

Екатерина Шокурова 

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