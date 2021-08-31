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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Урожайность подсолнечника выше прошлогодней

Однако она не такая высокая, как ожидалось

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В этом году подсолнечник посеян на 9,65 млн гектаров
Pixabay
В этом году подсолнечник посеян на 9,65 млн гектаров
Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики» на 30 августа, средняя урожайность подсолнечника составляет 17,6 ц/га, год назад она была на уровне 15,3 ц/га. Агрокультура уже обмолочена с 86,8 тыс. га, собрано 152,6 тыс. т. В прошлом году в это время было убрано 316,6 тыс. га, намолочено 483,7 тыс. т. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, месяц назад ожидания по урожайности были выше. «Снижение связано с непростыми засушливыми условиями в Центре, а также Среднем и Восточном Поволжье», — сказал эксперт «Агроинвестору».

Стоимость подсолнечника в Центре сейчас составляет 36,6 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — 35 тыс. руб. за тонну, на Юге — 37,7 тыс. руб. за тонну с учетом НДС, привел данные Рылько. Reuters со ссылкой на информацию аналитического центра «СовЭкон» писал, что, средняя цена подсолнечника нового урожая составила около 30 тыс. руб. за тонну.

В середине августа Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем отчете понизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор подсолнечника в этом году составит 15,7 млн т. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай подсолнечника будет на уровне 16 млн т. Согласно августовской оценке аналитиков агентства «АПК-Информ», производство подсолнечника в России может достичь рекордного показателя 16,7 млн т (+24% к 2020 году). По мнению аналитиков агентства, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической за последние три года Россия имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной агрокультуры, впервые обойдя Украину.

По данным Росстата, в этом году подсолнечник посеян на 9,65 млн га против 8,48 млн га в 2020-м. Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» отмечают, что это рекордное значение с 1990 года. Валовой сбор аналитики прогнозируют на уровне 16 млн т (15,1 млн т в весе после доработки) — на 14,8% больше, чем в 2020 году. В исследовании центра также говорится, что в январе-июне 2021 года объем экспорта подсолнечника из России составил 21,7 тыс. т, что на 97,4% (почти на 815 тыс. т) ниже аналогичного периода прошлого года. Сокращение отгрузок на внешние рынки связано с введением запретительной вывозной пошлины. C 1 июля пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее $320 за тонну. Такая ставка будет действовать до 31 августа 2022 года.

Екатерина Шокурова 

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