Мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется в дефиците

Урожай масличных в России может составить 22 млн тонн Pixabay

Несмотря на ожидаемые рекордные урожаи подсолнечника в России и на Украине мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется дефицитным. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В том числе сохранится дефицит пальмового масла, и, скорее всего, он перейдет на следующий сезон, добавил эксперт.



«В целом есть существенная нехватка масел, поэтому говорить о значительном снижении цен, несмотря на рекорды производства сырья и масла, я полагаю, не стоит», — считает Петриченко. По его словам, среднесезонные цены в порту Роттердама на рапсовое масло будут расти, на соевое — останутся на и так высоком уровне ушедшего сезона. Цены на подсолнечное масло могут незначительно снизиться на фоне высоких урожаев, но все равно будут выше, чем за последние восемь-девять сезонов. При этом попытки покупателей снизить цены на него пока безуспешны.



По прогнозу Петриченко, урожай масличных в России составит 22 млн т (в прошлом сезоне — 20,2 млн т), из них подсолнечника — 14,8 млн т (13,3 млн т), рапса — 2,9 млн т (2,57 млн т), сои — 4,5 млн т (4,3 млн т). Производство подсолнечного масла в сезоне-2020/21, оценочно, достигло 5,18 млн т, общий экспорт — 2,7 млн т. В 2021/22 году Петриченко ожидает производство на уровне чуть больше 6 млн т, экспорт — 3,54 млн т.



«С масличным льном интересная ситуация, так как он не облагается пошлинам. По моим оценкам, его производство составит 1,12 млн т несмотря на сокращение посевов. Из них 800 тыс. т может уйти на экспорт, в основном в Китай, так как основное российское производство этой агрокультуры находится за Уралом, и в Бельгию. Учитывая засуху в Казахстане и катастрофу в Канаде с масличными наши лен и пшеница будут главными маркетмейкерами на рынке», — считает Петриченко.

