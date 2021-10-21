В России существенно замедлился рост производства молока

Рентабельность в молочном секторе заметно снизилась Е. Разумный

Темпы роста производства молока в России в последнее время серьезно замедлились, оценил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Он полагает, что индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку в этом году не улучшится, сообщает «Интерфакс». Согласно документу, самообеспеченность молоком должна составлять не менее 90%.



«Мы уже сейчас отмечаем серьезное замедление темпов роста производства товарного молока. Если в течение предыдущих лет мы прирастали в среднем на 1 млн т, или около 4-5% в год, то в текущем году мы ожидаем прирост при хорошем сценарии развития не более 1%. Вероятно, даже ниже — около 0,5-0,7%, это лишь около 150 тыс. т товарного молока», — сказал директор департамента аналитики союза Алексей Воронин на пресс-конференции.



По его словам, сельхозпроизводители «очень потеряли в рентабельности». «И оказывается, что кто-то вынужден по экономическим соображениям уходить либо в растениеводство, либо вообще из сельхозсектора, забивая поголовье, — приводит «Интерфакс» слова Воронина. — И в этом году уже ускорились темпы снижения поголовья, они составляют около 1,7%. За последние годы это, наверное, один из самых высоких темпов».



Он обратил внимание и на то, что в связи с повышением цен на корма идет оптимизация затрат на рационы, что приводит к ухудшению их питательной ценности, в это ведет к снижению молочной продуктивности. По оценке Воронина, доля импорта молочной продукции в пересчете на молоко в этом году сохранится на уровне прошлого года — около 16% (7 млн т). При этом темпы роста экспорта достаточно хорошие — 20-25% в среднем за последние два-три года, добавил он. «И в этом году, скорее всего, в молочном эквиваленте объем экспорта превысит 1 млн т», — прогнозирует Воронин.



Он также рассказал, что себестоимость производства в переработке молока по сравнению с уровнем 2019 года увеличилась на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. Розничные цены на молочную продукцию за аналогичный период увеличились примерно на 10%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Воронина.



В середине октября вице-президент по региональному развитию «Дамате» Андрей Григоращенко говорил «Агроинвестору», что дальнейшее увеличение себестоимости производства сырого молока может стать угрозой для работы молочных предприятий. По его словам, в этом году рост основных статей затрат в структуре себестоимости производства молока составил 30-50% по отношению к прошлому году. При этом цена на продукцию увеличилась лишь на 4%. «По сути, производители молочной продукции приняли на себя всю основную нагрузку по повышению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей», — отмечал топ-менеджер.

