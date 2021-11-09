Правительство продлит разрешение на ввоз сыворотки для детского питания

В 2021 году разрешено ввезти 2 тысячи тонн сыворотки evromol.com

Минэкономразвития предложило продлить на 2022 год разрешение импорта деминерализованной сыворотки для детского питания из стран, на которые распространяется российское продуктовое эмбарго. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Решение было принято подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле, говорится в пояснительной записке к документу.



Речь идет о молочной деминерализованной сухой сыворотке с уровнем деминерализации 90% (СДС-90), странами происхождения которой являются США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания. Сыворотку используют для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску данной продукции. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новых российских предприятий по производству заменителей грудного молока.



Объем ввоза сыворотки в Россию пока не утвержден, этим вопросом будет заниматься Минсельхоз, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2021 году правительство разрешило ввезти 2 тыс. т с 9 марта по 31 декабря. В 2020-м импорт сыворотки, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей, не мог превышать 3 тыс. т. В пояснительной записке также сказано, что Минсельхоз будет контролировать целевое использование и объемы поставок сыворотки.



В России около 2,4 тыс. т в год такой сыворотки производит «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, но этого не хватает, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. Кроме того, основной объем выпускаемой в России сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Она не отвечает нормативным требованиям для использования в производстве продуктов детского питания, так как в готовой продукции существенно превышено общее содержание минеральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному элементу от нормируемых в технических регламентах Евразийского экономического союза значений. Однако такая сыворотка используется в пищевой промышленности.



По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко») на март текущего года, основным поставщиком СДС-90 была республика Беларусь, доля которой в общем объеме импорта деминерализованной сыворотки в последние годы составляет 80-89%. Введенный допустимый объем импорта из ряда стран дальнего зарубежья был относительно небольшим: 3 тыс. т при годовых объема импорта 35 тыс. т в 2018 году и 51 тыс. т в 2019-м. В 2020-м импорт в рамках введенных разрешений не осуществлялся, ключевым поставщиком по-прежнему оставалась Белоруссия — 89%, остальной объем поставок обеспечили Аргентина и Уругвай — совокупно 10%, а также Швейцария — 1%. Разрешение на ввоз сухой молочной сыворотки с высокой степенью деминерализации из санкционных стран в Россию было введено в 2020 году как мера по минимизации возможных негативных последствий и рисков возникновения дефицита сырья для производства детского питания в России.

