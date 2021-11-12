Пошлина на вывоз пшеницы превысила $77

Минсельхоз допускает корректировку формулы расчета пошлины для ее увеличения flickr.com

Пошлина на экспорт пшеницы с 17 ноября по 23 ноября увеличится с $69,9/т до $77,1/т, следует из данных Минсельхоза. Размер пошлины на ячмень вырастет с $54,8 до $66 за тонну, на кукурузу — c $50,1 до $62,9 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу этот показатель составил $310,2 за тонну ($299,9/т неделей ранее), на ячмень — $279,3/т ($263,6/т), на кукурузу — $274,9/т ($256,6/т на прошлой неделе).



Совершенно очевидно, что по мере роста экспортных цен на базисе FOB глубоководных портов, повышается и значение референтных ценовых индексов, а вместе с ними увеличиваются и расчетные значения экспортных пошлин, сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Сегодня можно сказать, что $77,1/т — не предел, мы точно увидим пошлину выше $80/т», — уверен он. По его данным, по состоянию на 11 ноября из России было экспортировано 18 млн т зерна. В прошлом году к этому времени экспорт составлял 22,2 млн т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что рост пошлины был ожидаем. Исходя из того, что рыночная цена FOB c поставкой во второй половине ноября растет и уже достигла $327/т FOB (+$4 за неделю), она будет повышаться и дальше, считает эксперт. «По нашим расчетам, за июль-октябрь было вывезено около 19,2 млн т зерна и зернобобовых с учетом стран ЕАЭС. Показатель на 13% ниже, чем в предыдущем сезоне, — рассказал Павенский. — Более активно идет вывоз нового урожая кукурузы. Возможно, к концу года темпы экспорта пшеницы будут немного выше, чем в октябре, на фоне растущих экспортных цен и снижения курса рубля к доллару».



Стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,09 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,4 тыс. руб. за тонну. Экспортная стоимость на FOB достигает $330-331,5 за тонну, уточнил Зернин. По данным Refinitiv, ажиотажный спрос экспортеров поднял цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах России до 17 тыс. руб. за тонну без НДС.



Refinitiv отмечает, что экспортные цены на черноморскую пшеницу находятся на максимальном с 2016 года уровне. Так, цены предложений по поставке российской пшеницы с протеином 12,5% в ноябре укрепились до $330-335 за тонну FOB. Единичные предложения по поставке пшеницы из России в декабре достигают $340-345 за тонну FOB на фоне ожидания резкого роста ставок экспортной пошлины из-за недавнего укрепления цен на зерно, сообщает Refinitiv.



На прошлой неделе цены на черноморскую пшеницу продолжили повышаться вслед за ростом биржевых котировок и на фоне опасений сокращения поставок пшеницы в мире во второй половине сезона-2021/22 из-за ожидаемого введения квоты на экспорт из России, пишет агентство. На прошлой неделе Минсельхоз сообщил о решении ввести с 15 февраля 2022 года отдельную квоту на экспорт пшеницы в рамках общей зерновой квоты, чтобы предотвратить новый виток роста цен. Размер квоты будет установлен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сезона.



Новость о введении квоты не стала неожиданностью, однако она поддержала рыночные опасения о сокращении поставок пшеницы в мире, особенно на фоне неблагоприятных погодных условий в США и Австралии, продолжает Refinitiv. «В результате пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже достигли девятилетнего максимума, декабрьские котировки на бирже Euronext достигали абсолютного максимума значений в €300,5 за тонну», — отметило агентство.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством сказал, что в случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения.

