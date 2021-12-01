В России началась обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

Регистрацию и учет продукции в системе «Честный знак» прошли почти все производители молочных продуктов ЦРПТ

С 1 декабря в России началась обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Теперь производители обязаны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки.



Это уже третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России она начала действовать на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток. При этом для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря следующего года.



Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) сообщил, что регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли почти все производители молочных продуктов со сроком годности 40 дней и менее. Они заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готово более 90 типографий, их мощности покрывают потребности отрасли.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в свою очередь отметил, что предприятия подошли к третьему этапу в разной степени готовности. «У некоторых компаний сохраняются трудности, которые сегодня решаются в ручном режиме при участии «Союзмолоко», ЦРПТ, Минпромторга и Минсельхоза. Риски сложностей с поставками есть», — приводит слова Белова MilkNews.



Заместитель гендиректора компании «Рузское молоко» по пищевым производствам Алексей Бабенко сказал «Агроинвестору», что сейчас предприятие выпускает продукцию с кодами маркировки, но процесс ее внедрения еще не завершен. «У нас на предприятии находятся представители интегратора, они донастраивают оборудование. По ходу эксплуатации выявляются технические нюансы, вопросы оперативно решаются. Специалисты адаптируют программное обеспечение, саму программу, которая осуществляет интеграцию между нами и государственной информационной системой. Мы находимся в процессе наладочных работ», — рассказал Бабенко.



Он также отметил, что внедрение кодов маркировки требует существенных финансовых вложений. «Только благодаря дополнительной финансовой поддержке акционеров мы смогли осуществить этот проект. Потому что у нас затраты на оборудование и программное обеспечение составили порядка 20 млн руб.», — оценил Бабенко. По предварительным подсчетам компании, при сохранении существующего объема производства ежегодные затраты «Рузского молока», связанные с нанесение кодов маркировки, их печатью, эксплуатацией оборудования, обеспечением дополнительного персонала, составят порядка 15 млн руб. в год. На этом фоне себестоимость производимой продукции вырастет примерно на 5%.



По словам коммерческого директора компании «Матвеевское» Анатолия Глебова, предприятие тоже столкнулось с проблемами: во-первых, финансовые затраты на маркировку очень большие, во-вторых, есть сложности с ее нанесением. «На этикетку код мы нанести не можем, партии у нас маленькие, соответственно, мы должны наносить вручную. Для этого нужен отдельный человек, что приводит к увеличению стоимости производства. Мы распечатываем коды на принтере, потом наклеиваем на продукцию. И так каждый день, — сказал Глебов «Агроинвестору».



Заместитель гендиректора по пищевым производствам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Юрий Ейбоженко сообщил «Агроинвестору», что к новому этапу маркировки компания готова в полном объеме. И первый и второй этапы маркировки предприятие отработало с компанией-интегратором — «ТрекМарк». «В основном маркируем типографским способом, при этом небольшое количество кодов наносим своими силами», — добавил Ейбоженко.



Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает новый срок вывода маркированной молочной продукции из оборота через кассы. Срок подготовки ритейла к обязательному выводу продлен до 31 марта 2022 года. Ранее планировалось, что требование вступит в силу с 20 января 2022 года. Система цифровой маркировки, которая с 1 июня начала распространяться на молочную продукцию, позволяет отслеживать товар на всех этапах перемещения по цепочке поставок. На эту категорию товаров для магазинов пока действует переходный период, во время которого они могут не передавать в систему данные о выводе товара из оборота при продаже потребителям.

