«Прогресс Агро» купит недостроенный сахарный завод

«Мордовский сахарный завод» начали строить в 2008 году, и вероятность завершения проекта близка к нулю Pixabay

Компания «Рассвет-Тамбов» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о получении предварительного согласия на приобретение долей в «ТамбовСахарИнвест» (ТСИ) и «Тамбовской сахарной компании» (ТСК). По информации «Коммерсанта» , «Рассвет-Тамбов» действует в интересах группы «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в агрохолдинг «Кубань», основанный Олегом Дерипаской. ТСИ владеет 35 тыс. га сельхозземель, и с 2008 года ведет строительство «Мордовского сахарного завода» стоимостью свыше 10 млрд руб. и мощностью 1,5 тыс. т сырца в сутки.



В 2016 году проект был завершен на 80%, но с ним начались сложности: в 2018-м «Коммерсантъ» писал, что «предприятие изначально проектировалось с множеством ошибок». В 2017 году владельцем 73,99% ТСК стал ТСИ, который тогда принадлежал Вадиму Антонову, по данным издания, связанному со структурами «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Годом позже Антонов вышел из числа учредителей ТСИ. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера крупного агрохолдинга писал, что «перспектив завершения строительства завода сегодня нет». В итоге контроль над проектом получил кредитор — Россельхозбанк (РСХБ).



Источник «Коммерсанта» говорит, что структуры «Прогресс Агро» в 2021 году выиграли аукцион РСХБ на активы ТСК. В банке изданию пояснили, что в конце 2021-го уступили права требования по кредитам ТСК структуре «Прогресс Агро» и вышли из проекта. Представитель группы рассказал «Агроинвестору, что приобретение новых активов является ключевым положением стратегии развития холдинга. «В этой связи покупка долей в перерабатывающих предприятиях является значимой для компании. На данный момент размер инвестиций в проект находится в стадии проработки. Параллельно разрабатываются планы развития производства», — добавил он.



«Строительство новых сахарных заводов — неоднозначная тема. Последний был построен в 1983 году, а предпоследний — в 1974-м, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. — У меня есть большие сомнения касательно того, что в России в ближайшие лет десять будет хоть что-то построено (из многочисленных анонсов последних лет 25), кроме второго "Кирсановского сахарного завода", который находится в высокой степени готовности и будет запущен осенью этого или следующего года».



По мнению Иванова, группа «Прогресс Агро», скорее всего, заинтересовалась землей, а установленное на недостроенном заводе оборудование она, вероятно, продаст. «Или же они просто покупают индустриальную площадку для запуска какого-то своего проекта», — допускает он, отмечая, что вероятность завершения строительства сахарного завода близка к нулю, так как подобные проекты очень сложные, капиталоемкие и долго окупаются.



«В России осталось 68 из 96 заводов, и новым предприятиям места нет. Емкость рынка сахара ограничена нерастущим внутренним потреблением, невысоким экономически оправданным экспортом в примерно 10% от потребления, — говорит эксперт. — Россия с 2016/17 годов находится в режиме перепроизводства сахара <...>. Можно сказать, что для строительства одного нового завода нужно закрыть 20 старых». По словам Иванова, в мире за последние 30 лет было построено лишь несколько новых свеклосахарных заводов (Турция, Египет), а закрыто с 1990 года не менее половины, а в ряде стран большинство: на Украине, например, осталось 29 из 193, в Молдавии — два из 11.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что на сегодняшний день условия на рынке диктует продавец земельного актива. «Продать 35 тыс. га одним массивом, тем более, если это делает банк (РСХБ является залогодержателем), очень сложно <...>. Соответственно, никто только землю в таком случае отдавать не будет, и продавец заинтересован в том, чтобы передать сразу все активы», — прокомментировала она «Агроинвестору». По мнению Романовой, «Прогресс Агро» в первую очередь интересовала земля, а «сахарный завод шел прицепом».



«Прогресс Агро» входит в топ-20 крупнейший агрохолдингов России. Группа объединяет молочно-товарные фермы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающий комбинат, элеваторы, семенные заводы, сахарный завод «Свобода» (Усть-Лабинск, Краснодарский край) и др. «Свобода» производит, хранит и реализует оптом и в розницу сахар-песок, прессованный сахар, а также производит гранулированный жом. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия с 2007 года превысил 1,9 млрд руб. В 2020—2021 годах в результате модернизации его мощность была увеличена до 7 тыс. т сахарной свеклы в сутки. По этому показателю он входит в топ-15 крупнейших заводов России.

