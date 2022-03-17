«Русбренд»: сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах

ФАС начала проверку участников рынка А. Галеев

Ассоциация «Русбренд» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что несколько российских сахарных заводов установили цены в долларах для производителей продуктов питания, сообщили «Известия». Расчеты производятся в рублях с учетом курса валют, актуального на дату отгрузки продукции. Производители сахара грозят остановить отгрузки, если оптовые покупатели не пересмотрят условия сделок в течение двух суток.



В письме ассоциации, на которое ссылается издание, говорится, что стоимость сахара уже выросла на 60-70%, а выбор поставщиков сильно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в стране. Производители продуктов питания предупредили, что существенное подорожание сахара скажется на значительном числе компаний отрасли и попросили ФАС проанализировать ситуацию и принять меры.



В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» «Известиям» сообщили, что цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале — марте. Кроме того, производители сахара отказали ряду предприятий в отгрузке по действующим договорам, а с другими разорвали контракты в одностороннем порядке.



Цены на сахар в России пока не привязаны к валюте, но такая практика действовала ранее, говорится в сообщении Минсельхоза. «В предыдущие годы такие условия по обоюдному согласию сторон предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами», — напоминает ведомство. «Данная практика полностью соответствует Гражданскому Кодексу РФ и традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют, — уточняет министерство. — Следует отметить, что в текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров».



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Сейчас цена сахара находится на уровне 75-78 руб./кг, сказал «Агроинвестору» заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, удорожание можно объяснить только экономической нестабильностью. «Для производителей готовой продукции это чревато еще большим ростом издержек и невозможностью выпуска продуктов питания, в рецептуре которых применяется сахар», — сказал он.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз сказал «Агроинвестору», что ему неизвестны случаи фиксации цен в долларах со стороны заводов. По его мнению, чтобы и производителям, и потребителям было комфортно, нужно оставить цены в покое. Справедливая цена на открытом рынке — это рыночная цена, уверен эксперт. «Десять лет российскую сахарную промышленность никто не трогал, и мы из нетто-импортера (порядка 50% сахара Россия получала, перерабатывая импортный сахар-сырец) превратились в крупного экспортера собственного сахара, и при всем этом рост внутренних цен на сахар сильно уступал общей инфляции», — подчеркивает Гомоз. Если производитель сахара будет уверен в рыночных правилах игры хотя бы на два сезона, у него будет стимул увеличивать посевы сахарной свеклы, что в итоге приведет к снижению цен на сахар.



По мнению Гомоза, нужно ставить стратегическую задачу увеличения посевов в ближайшем сезоне, а не тактическую — снижения цен здесь и сейчас. «Нужно создавать стимулы для производства сахарной свеклы, а не пытаться найти крайних в лице вторичного рынка или ритейла. Да, силовыми методами можно (как мы сейчас наблюдаем) ненадолго заставить цены снизиться, но тогда нужно забыть о стратегических целях», — предупреждает эксперт. В ближайшее время люди закупят сахара на несколько месяцев, и спрос сильно упадет, говорит Гомоз. По его словам, сейчас спрос разгоняется ажиотажными покупками и вызванными ими пустыми полками. «Если говорить глобально, то я ждал бы либерализации цен на российском сахарном рынке», — заключил он.



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров сказал «Агроинвестору», что к нему также не поступала информация о фиксации цен в долларах. «По крайней мере, мы ни с кем из клиентов не меняли условия фиксации цен, — добавил он. — Привязка цены к доллару исторически практикуется при заключении долгосрочных контрактов, как правило, с крупными промышленными потребителями, которые часто получают сахар, изготовленный по их спецификации, с заводов, прошедших их аудит, с отсрочкой платежа на несколько месяцев, доставкой точно в сроки и так далее».



Все эти условия, включая привязку цены к доллару, являются едиными составляющими договоров, поясняет Тихомиров. Альтернативой этому, по его словам, является покупка предприятиями пищевой промышленности сахара по предоплате, стандартного качества, с любого завода и без гарантий его наличия в нужное время и в нужном месте. «Подобные изменения в долгосрочных контрактах могут иметь критические последствия для производителей и потребителей сахара», — предупреждает он.



​Между тем, ФАС по поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова начала проверку участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в розницу. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями, говорится на сайте службы. «Интерфакс» со ссылкой на ФАС также сообщил, что служба начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Внеплановые выездные проверки проходят в «Русагро», «Продимексе», «Доминанте», «ЧеховСахар», а также в Cоюзе сахаропроизводителей России, уточняет агентство.

