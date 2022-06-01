Ситуация с ценами на молоко-сырье стабильная Pixabay

По оценке «Союзмолока», по итогам первого квартала производство товарного молока выросло на 3,1% относительно аналогичного периода 2021 года и составило 5,58 млн т. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 4,1% до 4,49 млн т, сообщает Milknews. Положительную динамику показал и перерабатывающий сектор. При этом увеличивается производство биржевых товаров с высоким экспортным потенциалом — сухих молочных продуктов и сливочного масла.



За первый квартал этого года производство сухого цельного молока увеличилось на 34% до 15,8 тыс. т, сухого обезжиренного молока — на 18% до 23 тыс. т, сливочного масла — на 11% до 70,3 тыс. т, пишет Milknews со ссылкой на «Союзмолоко». Также продолжился рост производства ряда других категорий продукции: мороженого — на 9% до 105,2 тыс. т, сливок — на 9% до 63,8 тыс. т, сыров — на 6% до 149,7 тыс. т, сухой сыворотки — на 2% до 45 тыс. т.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что сейчас ситуация с ценами на молоко-сырье стабильная, однако в регионах она различается. Так, в традиционно молокоемких регионах, особенно в Поволжье, в последние две-три недели цена снижается, отметил он.



В целом, по словам Белова, цена зависит от нескольких факторов. «Во-первых, это платежеспособный спрос, который сейчас снижается. Во-вторых, курс доллара. Есть риски, что большое количество commodity-товара будет импортирована. Если это произойдет, то это повлияет на цену, — сказал Белов. — Третий фактор — отношения с республикой Беларусь. Несмотря на то, что у них есть традиционно установленные ценовые индикативы на экспорт в Россию, буквально на прошлой неделе две области опустили индикативы по сухому молоку на 20%. Это тоже негативно влияет на цену».



Белов добавил, что сейчас в ряде регионов России стартует заготовка кормов. «Пока сложно сказать, будут ли с этим какие-то проблемы, хотя весна была холодной. В Воронеже сейчас идут дожди, что затрудняет уборку. Но в целом, я думаю, что все будет хорошо», — прокомментировал он. Что касается покупных белковых кормов, то ситуация стабилизировалась, продолжает глава союза. Более того, по некоторым позициям было снижение цены. «Их доступность высокая, были введены экспортные пошлины и квоты на соевый и подсолнечный шрот», — заключил Белов.



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