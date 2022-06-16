Минсельхоз заметил позитивные сигналы по снятию барьеров для агроэкспорта

Объем экспорта продукции АПК будет зависеть от обеспечения внутреннего рынка С. Николаев

Минсельхоз видит «определенные позитивные сигналы» по снятию барьеров в экспорте продукции АПК. Например, США заявили о готовности гарантировать судовым и страховым компаниям, участвующим в поставках российских товаров, что они не попадут под их санкции. Однако это может снять лишь часть текущих проблем, об этом сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет «Финмаркет».



По словам Патрушева, свободным поставкам российской продукции, в том числе зерна и минеральных удобрений, сейчас препятствуют крупнейшие международные логистические и финансовые компании. Кроме того, владельцы судов опасаются работать с российскими грузами, не желая подпасть под вторичные санкции. Патрушев считает, что для решения общегуманитарных задач необходимо скорейшее снятие этих торговых барьеров, и в этом вопросе важна реакция международных организаций, в первую очередь, системы ООН.



Министр также сообщил, что санкции, касающиеся работы российских банков и портовых терминалов, по-прежнему мешают. «Надеюсь, что совместными усилиями на международном уровне мы сможем решить все трудности и обеспечить фундаментальные права людей на доступное продовольствие, — отметил он. — Параллельно совместно с Минтрансом и Минпромторгом развиваем собственный флот, прежде всего, судов большой грузоподъемности. В том числе рассматривается возможность предоставления господдержки на эти цели. В перспективе таким образом сможем закрыть потребности бизнеса».



Союз экспортеров зерна в ближайшее время намерен сформировать консолидированную заявку на строительство судов и подать ее в «Объединенную судостроительную корпорацию» через Минсельхоз, сообщил председатель правления союза Эдуард Зернин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет «Финмаркет». Зернин отметил, что иностранный флот на Черном море удалось заместить, правда, ценой «вымывания» флота с реки. По его оценке, для дальнейшего нормального функционирования отрасли нужно «под сотню» судов класса «река-море», в первую очередь речь идет о судах типа «хендимакс». «Но если мы рассчитываем на морской суверенитет, нам нужны “панамаксы”. Потребность в них — несколько десятков. Сегодня уже две крупнейшие компании имеют под десяток таких судов», — сказал Зернин.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что формально продовольствие не попадает под санкции по гуманитарным соображениям. «Однако неизвестно, как работать финансовым институтам и компаниям, чтобы не попасть под западные санкции. Недавно Госдеп США направил крупнейшим экспортерам и страховым компаниям письмо, что их действия не попадут под санкции. Однако это письмо не столько для них, сколько для банков», — считает Корбут. Насколько положительно это повлияет на рынок — пока неизвестно, добавляет он.



Вторая проблема пока остается — это чрезвычайно высокая стоимость фрахта для российского зерна. «Возможно, под влиянием заявления США страховые компании облегчат условия фрахта, хотя я сомневаюсь», — говорит Корбут.



Кроме того, на полях ПМЭФ Патрушев сказал, что объем экспорта продукции АПК из России на фоне рестрикций будет зависеть от обеспечения внутреннего рынка, и не факт, что по итогам года показатель уменьшится, сообщает ТАСС. По словам министра, нужно обеспечить внутренний рынок, и в зависимости от того, сколько продукции будет предложено, будет обеспечен экспортный потенциал. Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе форума отметила рост российского агроэкспорта на 16%, несмотря на существующие проблемы, и отметила перспективы увеличения поставок продовольствия на мировой рынок.



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