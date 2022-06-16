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Минсельхоз заметил позитивные сигналы по снятию барьеров для агроэкспорта

Однако санкции по-прежнему мешают свободным поставкам

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Объем экспорта продукции АПК будет зависеть от обеспечения внутреннего рынка
С. Николаев
Объем экспорта продукции АПК будет зависеть от обеспечения внутреннего рынка
С. Николаев

Минсельхоз видит «определенные позитивные сигналы» по снятию барьеров в экспорте продукции АПК. Например, США заявили о готовности гарантировать судовым и страховым компаниям, участвующим в поставках российских товаров, что они не попадут под их санкции. Однако это может снять лишь часть текущих проблем, об этом сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет «Финмаркет».

По словам Патрушева, свободным поставкам российской продукции, в том числе зерна и минеральных удобрений, сейчас препятствуют крупнейшие международные логистические и финансовые компании. Кроме того, владельцы судов опасаются работать с российскими грузами, не желая подпасть под вторичные санкции. Патрушев считает, что для решения общегуманитарных задач необходимо скорейшее снятие этих торговых барьеров, и в этом вопросе важна реакция международных организаций, в первую очередь, системы ООН. 

Министр также сообщил, что санкции, касающиеся работы российских банков и портовых терминалов, по-прежнему мешают. «Надеюсь, что совместными усилиями на международном уровне мы сможем решить все трудности и обеспечить фундаментальные права людей на доступное продовольствие, — отметил он. — Параллельно совместно с Минтрансом и Минпромторгом развиваем собственный флот, прежде всего, судов большой грузоподъемности. В том числе рассматривается возможность предоставления господдержки на эти цели. В перспективе таким образом сможем закрыть потребности бизнеса».

Союз экспортеров зерна в ближайшее время намерен сформировать консолидированную заявку на строительство судов и подать ее в «Объединенную судостроительную корпорацию» через Минсельхоз, сообщил председатель правления союза Эдуард Зернин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет «Финмаркет». Зернин отметил, что иностранный флот на Черном море удалось заместить, правда, ценой «вымывания» флота с реки. По его оценке, для дальнейшего нормального функционирования отрасли нужно «под сотню» судов класса «река-море», в первую очередь речь идет о судах типа «хендимакс». «Но если мы рассчитываем на морской суверенитет, нам нужны “панамаксы”. Потребность в них — несколько десятков. Сегодня уже две крупнейшие компании имеют под десяток таких судов», — сказал Зернин.


Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что формально продовольствие не попадает под санкции по гуманитарным соображениям. «Однако неизвестно, как работать финансовым институтам и компаниям, чтобы не попасть под западные санкции. Недавно Госдеп США направил крупнейшим экспортерам и страховым компаниям письмо, что их действия не попадут под санкции. Однако это письмо не столько для них, сколько для банков», — считает Корбут. Насколько положительно это повлияет на рынок — пока неизвестно, добавляет он. 

Вторая проблема пока остается — это чрезвычайно высокая стоимость фрахта для российского зерна. «Возможно, под влиянием заявления США страховые компании облегчат условия фрахта, хотя я сомневаюсь», — говорит Корбут.

Кроме того, на полях ПМЭФ Патрушев сказал, что объем экспорта продукции АПК из России на фоне рестрикций будет зависеть от обеспечения внутреннего рынка, и не факт, что по итогам года показатель уменьшится, сообщает ТАСС. По словам министра, нужно обеспечить внутренний рынок, и в зависимости от того, сколько продукции будет предложено, будет обеспечен экспортный потенциал. Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе форума отметила рост российского агроэкспорта на 16%, несмотря на существующие проблемы, и отметила перспективы увеличения поставок продовольствия на мировой рынок.

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Екатерина Шокурова 

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