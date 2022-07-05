Урожай пшеницы может стать рекордным

В большей части зернопроизводящих регионов ожидается благоприятная для посевов погода Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» вновь повысил прогноз производства пшеницы в России в 2022 году. В этот раз на 0,7 млн т — до рекордных 90 млн т, сообщает портал поле.рф. Отмечается, что оценка скорректирована на основании данных уборки и состояния посевов в южных регионах. Так, увеличены оценки урожайности озимой пшеницы для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. В результате общая оценка сбора для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышена на 0,7 млн т — до рекордных 38,5 млн т.



Прогноз сбора других зерновым остался без изменений: 20,3 млн т ячменя, 15 млн т кукурузы и 13,4 млн т прочих культур. Общий прогноз сбора зерна повышен со 138 млн т до 138,6 млн т.



Согласно прогнозам метеорологов, в большей части зернопроизводящих регионов сохранится благоприятная для посевов погода. Опасение вызывает только нехватка осадков на Юге, что может негативно отразиться на поздних яровых культурах (в основном это кукуруза и подсолнечник), отмечают аналитики «Русагротранса».



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что повысила оценку урожая пшеницы с 89,5 млн т до 89,9 млн т. В целом по зерну показатель может составить 137,6 млн т. «Это показатели по текущему состоянию и началу уборки, — пояснила она. — Мы считаем, что урожайность будет приближена к средней за пять лет. Однако пока есть погодные риски, также на Юге России есть небольшие вспышки заражения саранчой».



В конце июня свою оценку сбора зерна повысил и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он уточнил «Агроинвестору», что его прогноз составляет 135,5 млн т всего зерна, из которых пшеницы — 87,7 млн т. Эксперт считает, что никакие факторы уже не смогут повлиять на сбор урожая так, чтобы он не стал рекордным. «Погода, конечно, будет мешать, но не настолько. Также есть проблемы с сельхозтехникой», — добавил он. Петриченко также рассказал, что в июле планируется очередное повышение оценки урожая. «Отдельный вопрос, какие потери будут при сборе. Мы уже имеем рекорд на полях, вопрос только к чистому весу на элеваторах», — отметил эксперт.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что повысил свою оценку сбора пшеницы до 88,7 млн т в конце июня. Ранее базовый прогноз ИКАР был на уровне 87 млн т. По словам эксперта, текущая оценка — это колоссальный объем. В целом валовой сбор зерна может составить 135,2 млн т в базовом сценарии. Минимальная оценка ИКАР - 129,5 млн т, максимальная — 139,5 млн т, что тоже может стать новым рекордом.



Аграрии Ставропольского края намолотили 1,3 млн т зерна с 400 тыс. га, сообщила пресс-служба губернатора региона, обмолочено 18% посевов. В Адыгее стартовала уборка озимых зерновых, обмолочены первые 3,5 тыс. га ячменя, получено 19,4 тыс. т при средней урожайности 54,9 ц/га, уточняет Министерство сельского хозяйства республики. В конце июня стартовала уборочная кампания в Ростовской области, где убрали 5 тыс. га ячменя, его урожайность — 49 ц/га, что на 5 ц/га выше прошлогоднего результата, сообщал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод оценивается в 50 млн т зерна. В 2021 году Россия собрала 121,4 млн т зерна, в том числе 76 млн т пшеницы. По итогам сезона-2021/22 экспорт зерна составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы, сообщил Минсельхоз со ссылкой на данные ФТС.



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