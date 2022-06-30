Аналитики снова повысили прогноз урожая зерна

Валовой сбор как пшеницы, так и зерна в целом может обновить рекорды Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году — до 88,7 млн т. Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал в ходе годового собрания Национального союза свиноводов. Ранее базовый прогноз ИКАР был на уровне 87 млн т.



Сейчас минимальная оценка валового сбора агрокультуры составляет 85 млн т, максимальная — 91 млн т, следует из презентации Рылько. По его словам, это колоссальный объем, предыдущий рекорд составлял 86 млн т, напомнил эксперт. В целом валовой сбор зерна может составить 135,2 млн т в базовом сценарии. Минимальная оценка ИКАР - 129,5 млн т, максимальная — 139,5 млн т, что тоже может стать новым рекордом.



Также прогноз производства пшеницы до исторически рекордных 89,3 млн т повысил аналитический центр «Русагротранса». Предыдущая оценка валового сбора составляла 85,7 млн т. В целом урожай зерна может составить 138 млн т (133,4 млн в предыдущем прогнозе). Пересмотр связан с благоприятной погодой почти во всех зернопроизводящих регионах.



Наиболее существенно повышен прогноз сбора пшеницы в Поволжье — на 2,3 млн т до 16,3 млн т. Продолжительный период умеренных температур и дождей обеспечил высокие почвенные запасы влаги, что создает предпосылки для высокой урожайности, отмечают аналитики «Русагротранса». На юге (ЮФО и СКФО) ожидается рекордный урожай пшеницы — 37,9 млн т, в том числе рекорды прогнозируются в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В Центральном федеральном округе по-прежнему прогнозируется второй по величине урожай пшеницы после рекорда 2020 года — 20,9 млн т.



В Сибири в июне погода значительно улучшилась после майской засухи, запасы влаги в почве увеличились до высоких или средних значений. В результате оценка урожая пшеницы выросла с 8,7 млн т до 9,6 млн т, что является средним уровнем. На Урале прогнозируется максимальный с 2016 года сбор пшеницы — 3,8 млн т.



Экспортный потенциал по пшенице в 2022/23 сельхозгоду ИКАР прогнозирует на уровне 42 млн т в базовом сценарии — на 9 млн т больше, чем в текущем сезоне, по всему зерну — рекордные 53 млн т. «Но это только потенциал, потому что этот объем выгрузить на мировой рынок будет очень сложно», — подчеркнул Дмитрий Рылько. В результате по итогам сезона переходящие запасы пшеницы, которые сейчас оцениваются в 9,6 млн т (11,6 млн т по зерну в целом), могут оказаться гораздо выше, сказал эксперт.



Аналитический центр «СовЭкон» накануне повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022/23 маркетинговом году на 300 тыс. т до нового максимума — 42,6 млн т. Поддержку вывозу может оказать рекордный урожай, который, как оценивают аналитики центра, составит 89,2 млн т, а также относительно высокие переходящие запасы. Однако проблемой для поставок зерна на внешние рынки из России в новом сезоне может стать нехватка доступных мощностей для перевозок по морю, отмечает «СовЭкон».



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