Минсельхоз хочет продлить отмену регистрации сои и шрота с ГМО на 2023 год

В России достаточно большой урожай сои, который частично замещает импорт

Минсельхоз предлагает продлить на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором. Аналогичные меры предусмотрены и для импорта такой продукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



Отмену госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО (при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором) правительство ввело в апреле 2020 года. Срок действия меры сначала был рассчитан до 1 января 2021 года, затем продлевался. Минсельхоз пояснял, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМ-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности. Последнее продление было до 1 января 2023 года, в новом проекте дату предлагается заменить на 1 января 2024 года.



В материалах к документу говорится, что если действие постановления не будет продлено, то с 1 января 2023 года «будет фактически введен запрет для неограниченного круга лиц на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО». Это, в свою очередь, ставит под угрозу как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих предприятий, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма, считает Минсельхоз.



Внутренние потребности рынка переработки сои обеспечиваются преимущественно за счет импорта и урожая регионов ЦФО, поэтому конкуренция за сырье на внутрироссийском рынке находится на достаточно высоком уровне, отмечает министерство. По данным ФТС, в 2020—2021 годах более 47% от общего внутреннего потребления продуктов переработки сои импортировалось. «Полное замещение импорта ограничивается недостатком посевных площадей, климатическими особенностями выращивания культуры, а также ограниченной селекцией высокопротеиновой сои. Также стоит отметить, что импортный шрот, содержащий ГМО, является более высокопротеиновым, в сравнении с отечественными аналогами. По данным ФТС России, аргентинский соевый шрот завозится с сырым протеином не ниже 46-47% (52-54% на абсолютное сухое вещество)», — отметил Минсельхоз.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, инициатива Минсельхоза не решит каких-то серьезных проблем рынка. Эксперт также рассказал, что в сезоне-2019/20 было импортировано более 2 млн т сои, в 2021/22 — аналогично. В сезоне-2022/23 без учета августа было ввезено 1,7 млн т. «Если в августе завезут 200 тыс. т, что достаточно стандартный объем, то будет 1,9 млн т — чуть меньше, чем в прошлые сезоны», — сравнил Петриченко. В снижении импорта он не видит ничего странного: в России достаточно большой урожай сои, который частично замещает импорт.



Говоря о соевом шроте, эксперт отметил, что его импорт без учета августа в прошлом сезоне составил 493 тыс. т, а на экспорт было поставлено 628 тыс. т. По словам Петриченко, ввоз этого продукта в нашу страну сейчас почти нулевой (в среднем 4 тыс. т в месяц), поскольку его достаточно производится в стране. Эксперт уверен, что внутренние цены на сою и шрот сейчас более интересны, чем импортные. Кроме того, внутреннее потребление вполне обеспечено тем, что производится в России, к тому же наша страна является нетто-экспортером соевого шрота.



Согласно данным ФТС, на которые ссылается агроведомство, в 2021 году экспорт соевых бобов составил 1,3 млн т на сумму $525 млн. По состоянию на 26 мая 2022 года было экспортировано 357,2 тыс. т на $196 млн. Больше всего сои было поставлено в Китай: 86% общего объема вывоза в 2021 году и 65% — в 2022-м. В этом году объем экспортных отгрузок, с учетом плановой динамики вывоза согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», оценивается на уровне 650 тыс. т ($230 млн). В 2023-м он должен увеличиться до 670 тыс. т ($240 млн), в 2024-м — до 700 тыс. т ($250 млн), в 2025-м — до 730 тыс. т ($260 млн), в 2026 году — до 760 тыс. т ($270 млн).

В документе Минсельхоза говорится, что с учетом того, что мировой урожай не ГМО-сои составляет порядка 50 млн т и рынок полностью поделен, переход с ГМО-сои на не-ГМО сырье возможно осуществить в срок не менее пяти лет при условии ежегодного увеличения валовых сборов в России. Петриченко считает, что цели Минсельхоза можно достигнуть даже раньше — за четыре-пять лет. «Это с учетом того, что все вокруг обложили пошлинами. До введения облегченного режима ввоза соевого шрота, импорт этого продукта был почти нулевым. Например, в сезоне 2018/19 он составлял 11 тыс. т, в 2019/20 — 5 тыс. т, а когда приняли этот режим — в сезоне 2021/22 — импорт составил 156,5 тыс. т. Но это тоже не так уж много по сравнению с нашим экспортом за сезон», — рассказал эксперт.



В прошлом году вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут заявлял, что, по его мнению, госрегистрацию кормовых соевых бобов и шрота вообще нужно отменить, потому что это колоссальные затраты, которые учитываются в себестоимости продукции. «К нам также поступает и животноводческая продукция из-за рубежа, а в большинстве стран используются корма с содержанием ГМО», — говорил он.



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