С марта пошлина на экспорт рапса может увеличиться

В 2022 году урожай рапса превысил 4,5 млн тонн Pixabay

Минсельхоз планирует повысить пошлину на экспорт рапса с 1 марта этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на масложировом рынке. По его словам, информация содержится в письме, адресованном ассоциации «Сибирский зерновой консорциум», которая ранее высказала опасения в связи с возможным продлением запрета экспорта рапса после 28 февраля и просила «не допускать поспешных административных шагов».



По сообщает информагентство, в письме, подписанном директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максимом Титовым, отмечается, что вопрос повышения пошлины будет рассмотрен в рамках подкомиссии. Предлагаемый размер новой пошлины в нем не раскрывается. По словам источника, он может составить 30% от таможенной стоимости. Сейчас поставки рапса за рубеж разрешены только через пункт пропуска Забайкальск и облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, предполагаемый уровень пошлины слишком высокий для сельхозпроизводителей, комфортной могла бы быть ставка в 20%. «Весь вопрос в том, оставят ли экспорт через один пункт вывоза или расширят возможности. Такой сценарий был бы благоприятнее», — добавил он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец считает, что решение о повышении пошлины будет ошибочным. «Это просто забор денег у аграриев в пользу масложировой промышленности. Рентабельность производства рапса и без того упала до нуля. Многие будут отказываться от этой культуры: если в прошлом году цена составляла 47 тыс. руб., то в этом году — 25 тыс. руб. за тонну. На таком уровне получить прибыль уже не получается», — рассказал он «Агроинвестору». По его мнению, в 2023 году производство масличных культур пойдет на спад из-за неправильных действий регуляторов.



В конце декабря бизнес Китая выразил обеспокоенность перспективами поставок рапса из России. Бизнесмены КНР попросили российских коллег приложить максимум усилий для сохранения возможности экспорта рапса в КНР через международный пограничный переход Забайкальск-Манчжурия. Это необходимо для сохранения взаимовыгодных отношений между китайской и российской сторонами и содействия продовольственной безопасности КНР, считает бизнес. Появившаяся информация по возможному запрету экспорта рапса в 2023 году также вызвала отрицательную реакцию как у экспортеров рапса в России.



По предварительным данным Росстата, в 2022 году сбор озимого рапса составил 1,6 млн т против 729,7 тыс. т в 2021 году, ярового — 2,9 млн т против 2 млн т. В целом урожай составил 4,55 млн т против 2,79 млн т годом ранее.



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