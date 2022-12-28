Китай обеспокоен возможным запретом на экспорт рапса из России в 2023 году

Урожай рапса в этом году составил 4,7 млн тонн flickr.com

Бизнес Китая обеспокоен перспективами поставок рапса из России. Там опасаются, что запрет на экспорт этой агрокультуры будет продлен после 28 февраля 2023 года. Как сообщил «Интерфаксу» источник на рынке масличных культур, это следует из письма консорциума по импорту и переработке сельхозпродукции (Манчжурия) в адрес ассоциации «Сибирский зерновой консорциум».



По его словам, бизнесмены КНР просят российских коллег приложить максимум усилий для сохранения возможности экспорта рапса в КНР через международный пограничный переход Забайкальск-Манчжурия. Это необходимо для сохранения взаимовыгодных отношений между китайской и российской сторонами и содействия продовольственной безопасности КНР, говорится в документе.



В сентябре правительство России запретило экспорт рапса до 28 февраля 2023 года, за исключением поставок через пункт пропуска Забайкальск, сообщала пресс-служба кабмина. «Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», — говорилось в документе.



После обращения китайского бизнеса «Сибирский зерновой консорциум» направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, выяснил «Интерфакс». Там говорится, что «появившаяся информация по возможному запрету экспорта рапса в 2023 году вызвала отрицательную реакцию как у экспортеров рапса в России, так и у импортеров в КНР», объединение просит «не допускать поспешных административных шагов».



Авторы письма подчеркивают, что сейчас целесообразен именно экспорт рапса, поскольку перспектив роста спроса на рапсовое масло на мировом рынке нет, рынок профицитен. В то же время с учетом закупочных цен на рапс рентабельность при его закупках трейдерами в Китай находится на уровне 40-50%. «Между тем закупочной активности для поставок на внутренний рынок "Сибирский зерновой консорциум" не отмечает. Фактически для Сибири Китай в настоящее время является единственным рынком сбыта рапса», — сказал источник «Интерфакса».



Авторы письма также отметили, что ограничение экспорта рапса может привести к снижению посевных площадей под ним в дальнейшем и оставить «беспланово и хаотично строящиеся перерабатывающие заводы» без сырья.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что не понимает, откуда взялась информация о продлении запрета на экспорт рапса в 2023 году. По его словам, объективных причин для этого сейчас нет, тем более нет повода для запрета по Забайкальску. Наоборот, может возникнуть ситуация, когда запрет на вывоз будет снят полностью, считает Петриченко. Эксперт также уточнил, что все поставки рапса из России идут через пограничный переход Забайкальск-Манчжурия, других путей для вывоза этой агрокультуры в Китай нет.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного (ИКАР) Дмитрий Рылько уточнил «Агроинвестору», что сейчас идет дискуссия о том, продлевать запрет на вывоз рапса или снять ограничение. ИКАР выступает за второй вариант, так как в России переизбыток рапса. По данным эксперта, отгрузки этой агрокультуры в разные страны с июля по конец декабря составили 0,5 млн т. Большая часть объема была отправлена в Беларусь (более 360 тыс. т), в Китай — 115 тыс. т. ​По данным Минсельхоза, урожай рапса в этом году составил 4,7 млн т против 3 млн т в 2021-м.



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