В Госдуме предложили установить торговым сетям квоту на продажу сельхозпродукции малых предприятий

Потребителям нужна однородная, унифицированная продукция, постоянно имеющаяся в магазине А. Гордеев

Депутаты Госдумы предлагают ввести 15% квоту на продажу сельхозпродукции малого бизнеса в торговых сетях, аналогично системе госзакупок. Предложение было высказано главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву перед правительственным часом, который состоится 20 сентября, пишут «Известия». В документе, подготовленном с участием лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, отмечается необходимость увеличения возможностей продажи сельхозпродукции для малых хозяйств путем допуска сельхозпроизводителей на полки торговых сетей.



Сейчас эксперты указывают на неэффективность и несправедливость текущего механизма реализации продукции, говорится в документе. Там также сказано, что при заключении контракта с торговой сетью сельхозпроизводители вынуждены нести определенные затраты, такие как покупка тары и этикетки для продукции, предназначенной для конкретной сети. При этом нет гарантии, что производитель сможет выиграть торги на поставку своей продукции. Кроме того, сельхозпроизводители не имеют возможности напрямую поставлять свою продукцию в сетевые магазины, находящиеся в их районе, даже при наличии договора и выигранного тендера. Вместо этого им приходится отправлять продукцию в распределительные центры, находящиеся на значительном расстоянии, что увеличивает себестоимость.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что к идее депутатов относится без оптимизма. «Что понимать под малым? У нас около 90% сельхозорганизаций относится к малым, если смотреть по доходам. По критериям малого предпринимательства — это производители с доходом до 800 млн руб. в год и численностью занятых до 100 чел. Они уже являются поставщиками почти всей сельхозпродукции, если понимать под этим российскую непереработанную продукцию, которая продается в супермаркетах», — рассуждает эксперт.



Если имеются в виду совсем мелкие производители, то многолетние разговоры об их недопусках в сети носят популистский характер, считает Шагайда. «Потребителям нужна однородная, унифицированная продукция, постоянно имеющаяся в магазине. Для этого торговля должна иметь долгосрочные и надежные контракты на поставку идентичных партий. Совсем малые предприятия этих контрактов выдержать не могут, — объяснила эксперт. — Там, где есть кооперативы, которые работают с мелкими производителями, чтобы была такая продукция и надежные поставки, такое взаимодействие с магазинами уже есть».



По мнению Шагайды, небольшим предприятиям нужны другие форматы торговли: на своей ферме, на части своего участка, на площадках, куда легко доехать и безопасно торговать, иметь преимущества при конкурсах на поставку в местные организации.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что инициатива носит спекулятивный характер. В основе бизнеса торговых сетей во всем мире лежит логистика и управление запасами, где имеется огромное количество незаметных нюансов. По ее словам, именно логистика и унификация позволяют торговым сетям соблюдать баланс ассортимента и держать уровень цен на своих полках, и добавление нового элемента в эту систему серьезно дисбалансирует ее. С другой стороны, доступ продукции на полку сетевой розницы важен для фермеров. «Поэтому мы имеем противоречие — сетям нужны стабильные поставки продукции определенного качества и объема, строго в срок по их графику, но одиночный фермер этого гарантировать не может. И при существующем господстве в рознице сетей, фермер не может донести свой продукт до конечного потребителя», — говорит Корягина.



Она отметила, что существуют практики для решения этого конфликта. В первую очередь это всевозможные формы кооперации мелких производителей. Выступая организованным пулом, фермеры могут гарантировать сетям необходимый объем продукции с заданными потребительскими свойствами, объяснила Корягина. Фермерские кооперативы берут на себя логистику, продвижение продукции, взаимодействие с сетями, гарантируя тем самым сбыт продукции каждому члену кооператива. Зачастую такие кооперативы создают собственные розничные сети магазинов фермерских продуктов, исключая классическую сетевую розницу из цепочки поставок. Также возможен вариант создания в сетевых магазинах специализированных отделов местной фермерской продукции, сказала Корягина, отметив, что это менее удобно для сетей с точки зрения логистики и управлением запасами.



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