Квотирование импорта СЗР может снизить объем контрафакта на рынке

Ограничения на импорт планируется вводить постепенно CNH

Квотирование импорта средств защиты растений (СЗР) может помочь снизить количество контрафакта на российском рынке, считает исполнительный директор Российского Союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин, слова которого приводит поле.рф. Он отметил, что некоторые недобросовестные импортеры ввозят продукты, отличные от тех, которые указаны в декларации, и даже незарегистрированные продукты могут попадать на российский рынок. Квотирование позволяет блокировать ввоз от таких недобросовестных поставщиков.



Когда каждый препарат будет иметь квоту на ввоз, ответственное ведомство будет детально проверять соответствие объема поставки объему квоты, говорит Алгинин. Однако некоторые участники рынка опасаются, что ужесточение ввоза импортных средств защиты растений может привести к появлению контрафакта на российском рынке. Так, руководитель московской компании «Агроинвест» Андрей Голованов считает, что система прослеживания ФГИС «Сатурн» и информационная система Россельхознадзора «Цербер» уже эффективно работают и контролируют оборот и применение пестицидов и агрохимикатов.



Минпромторг планирует вынести вопрос о квотировании ввоза СЗР на рассмотрение подкомиссии Минэкономразвития. По планам гендиректора «Щелково-Агрохим» Салиса Каракотова, ограничения на импорт будут введены постепенно: на 15 тыс. т с 1 января по 1 июля 2024 года; еще на 15 тыс. т — с июля по декабрь 2024 года; еще 30 тыс. т можно будет ввезти в течение 2025 года.



Каракотов уточнил «Агроинвестору», что обычно контрафакт ввозится из-за рубежа. «За рубежом есть много заводов, которые выполняют заказы любых клиентов и производят препараты, на которые потом просто клеят этикетку с нужным названием. Потом такой товар завозится, в том числе в Россию», — рассказал он. Таким образом, если будет квотироваться импорт, количество контрафакта на рынке снизится, равно как и легального товара. Что касается контрафакта, производимого внутри России, то объем серьезно зависит от работы систем прослеживаемости, отметил Каракотов. По его оценке, уровень контрафактной продукции на российском рынке составляет около 10%.



В сентябре Каракотов говорил «Агроинвестору», что введение квот на импорт СЗР положительно повлияет на рынок. «Станет меньше дорогих препаратов, отечественные препараты перестанут зависеть от импортных высоких цен. С 2010 года мы нарастили свои производственные мощности почти до 400 тыс. т, при этом потребление составляет 220-225 тыс. т», — приводил данные он.



Замдиректора Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев ранее отмечал, что 15 тыс. т на полгода — это вдвое меньше, чем ввозилось без квот. При этом он выражал уверенность, что отечественные производители готовы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Квоты помогут загрузить пустующие мощности, стимулировать открытие новых производств и увеличить экспорт российских средств защиты растений, считает он.



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