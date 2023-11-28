Стоимость российской пшеницы начала восстанавливаться

«Русагротранс» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в ноябре на 1 млн т Pixabay

Цены на российскую пшеницу на мировом рынке начали расти из-за опасений о сокращении поставок на фоне непогоды в портах Азово-Черноморского бассейна и увеличения спроса со стороны стран-импортеров, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитического центра «Русагротранса». Аналитики отмечают, что стоимость пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в декабре выросла на $5 до $235 за тонну FOB, с поставкой в январе — до $241 за тонну FOB. При этом российское зерно все еще торгуется с дисконтом к европейскому, отмечают эксперты. Стоимость пшеницы из Франции сейчас составляет $248 за тонну, а из Германии — достигает $252 за тонну.



Спрос со стороны импортеров растет, что подтверждается проведением четырех тендеров на прошлой неделе. Алжир, Тунис и Иордания закупили мукомольную пшеницу, Южная Корея — фуражную. «Тунис закупил 100 тыс. т пшеницы с поставкой с 20 декабря по 20 января по $278,95-279,69 за тонну (C&F), что на $10 выше, чем на тендере в конце октября. Уровень цен на иорданском и южнокорейском тендерах остался прежним», — отмечают аналитики центра.



Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в южных портах «Русагротранс» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в ноябре на 1 млн т, теперь он составляет 3,35 млн т. В ноябре 2022 года было экспортировано 4,75 млн т пшеницы. Прогноз экспорта на декабрь остается на уровне 4,4-4,5 млн т при условии улучшения погоды, что соответствует данным за декабрь прошлого года. Высокие переходящие остатки должны способствовать увеличению поставок по сравнению с ноябрем текущего года, считают аналитики.



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» сообщал, что на мировом рынке цены на российскую пшеницу стабилизировались после трех месяцев падения. Спрос начал расти, в то время как предложение сократилось. Внутренние продажи российской пшеницы активизировались в Центре и Поволжье, преимущественно мукомолами.



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