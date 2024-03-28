За пять лет консолидация среди производителей мороженого выросла на 10%

Лидером по производству мороженого остается ГК «Айсберри» М. Стулов

В 2023 году объем производства мороженого достиг рекордных 524 тыс. т, что на 13% больше, чем годом ранее. Топ-5 компаний удерживают более 43% рынка и обеспечили 60% прироста общего объема производства. За последние пять лет консолидация в отрасли выросла с 35% до 45%, следует из рейтинга крупнейших производителей мороженого в России, подготовленного «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Лидером по производству остается ГК «Айсберри» с объемом 71 тыс. т. Компания продолжает активно развиваться, увеличив производство на 19 тыс. т в прошлом году, что составляет 30% общего прироста рынка.



Второе место в рейтинге занимает ГК «Ренна» с объемом производства 55 тыс. т, на третьей строчке расположилась компания Unilever, выпустившая 40 тыс. т мороженого. Froneri заняла четвертое место с объемом 30 тыс. т. В результате изменений лидеров за прошлый год, ГК «Славица» с приростом в 12,6% вошла в пятерку лидеров с объемом выпуска 30 тыс. т и вытеснила ГК «Русский холод» на шестое место с 26 тыс. т. Также в топ-10 вошли «Чистая линия» (18 тыс. т), «Челны Холод» (17 тыс. т), ГК «Русское молоко» (13 тыс. т) и «Полярис» (12,7 тыс. т).



Значительным событием на рынке мороженого стал стремительный рост на девять позиций ГК «Русское молоко», которая увеличила объем производства в 1,5 раза и стала лидером по темпам роста. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что теплая погода, доступное сырье и увеличение доходов населения способствовали росту производства и потребления мороженого. По прогнозу союза, в этом году рост доходов населения будет более умеренным, а цены на сырье будут оставаться под влиянием растущих затрат. Однако союз ожидает сохранения положительной динамики развития рынка, поддерживаемой прогнозируемым жарким летом.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что все продовольственные рынки сейчас идут в сторону консолидации. Это связано с тем, что крупное предприятие обладает большими возможностями с точки зрения экономии на эффекте масштаба. Это позволяет предложить покупателю более выгодную цену в связи с низкой себестоимостью производства. Кроме того, у крупных заводов есть возможность массового внедрения новинок и реализации такого товара. «Консолидация способствует усилению конкуренции на рынке, разворачивается “битва за полку”, так как все крупные производители поставляют товары в одни и те же федеральные сети. Поэтому они стараются давать своему покупателю самую лучшую цену, вкус и качество. Кроме того, многие крупные производители делают СТМ для сетей», — рассуждает Петрова.



По ее словам, сейчас производители обсуждают вопрос ценообразования перед сезоном высокого спроса на мороженое. «Прошлый год был достаточно благоприятным для мороженщиков с точки зрения стоимости сырья: молока, сухого обезжиренного и цельного молока, сливочного масла. В этом году ценовая ситуация будет совсем другая. Кроме того, если у регионального производителя нет сильного бренда, то ему достаточно сложно удержаться на полке ведущих сетей. В связи с тем, что мороженое остается любимым лакомством россиян, в летний период мы увидим и креативные рекламные компании», — заключила Петрова.



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