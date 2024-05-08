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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года

Среди задач — рост производства и экспорта продукции АПК

| Агроинвестор |

Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» предполагает темп роста ВВП страны выше среднемирового
Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» предполагает темп роста ВВП страны выше среднемирового

Президент Владимир Путин подписал первый после инаугурации указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том числе среди целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», глава государства постановил увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, а также нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года. 29 февраля эти цели были озвучены в послании Федеральному собранию.

Среди других показателей и задач национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» - обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы, говорится в указе. Также к 2030 году предполагается снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%; увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции и др.

Другие национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, согласно указу: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Для достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных указом, правительству поручено до 1 сентября разработать (скорректировать) при участии Государственного Совета и представить на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, а также 11 нацпроектов, в том числе проекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Международная кооперация и экспорт» и др. До 31 декабря правительству поручено разработать и представить единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030-го и на перспективу до 2036 года. Также предстоит разработать и утвердить стратегию пространственного развития России на период до 2030 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей. Также необходимо обеспечить направление в приоритетном порядке на реализацию национальных целей дополнительных доходов федерального бюджета.

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