В России растет производство и экспорт макаронных изделий

За первые четыре месяца этого года поставки макаронных изделий на внешний рынок увеличились на 32% Е. Разумный

В январе-апреле российские производители выпустили свыше 0,5 млн т макаронных изделий — на 3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Минсельхоз. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, почти половина в общем объеме производства приходится на продукцию из твердой пшеницы.



По прогнозам ассоциации, в дальнейшем выпуск макаронных изделий ежегодно может расти на 1-2%. При этом продолжится перераспределение между сегментами внутри товарной группы: доля продукции из твердой пшеницы будет повышаться, что связано с трендом на здоровый образ жизни и рациональное питание. Производство твердой пшеницы в России за последние три года увеличилось примерно в 1,5 раза. По данным Росстата, в 2024 году ее валовой сбор составил 2,1 млн т — на 0,6 млн т больше, чем в 2023-м, а посевная площадь расширилась на 300 тыс. га, примерно до 1,2 млн га.



Рост объемов производства макаронных изделий позволяет не только полностью обеспечивать внутренний потребительский рынок, но и способствует развитию экспорта, отмечает Минсельхоз. Так, за первые четыре месяца этого года поставки макаронных изделий на внешний рынок увеличились на 32% в стоимостном и на 16% — в физическом выражении к аналогичному периоду прошлого года.



По оценке федерального центра «Агроэкспорт», в январе-апреля Россия отгрузила за рубеж около 40 тыс. т макаронных изделий на сумму более $53 млн. В топ-5 стран-импортеров входят Беларусь (более 7 тыс. т), Казахстан (свыше 7 тыс. т), Туркменистан (более 6 тыс. т), Узбекистан (около 5 тыс. т) и Грузия (примерно 4 тыс. т). Накануне руководитель центра Илья Ильюшин на пленарной сессии деловой миссии российских компаний-экспортеров в КНР рассказал, что с начала года по середину июня Китай закупил в России 820 т макарон на более чем $670 тыс. В сравнении с таким же периодом прошлого года импорт вырос на 72% в натуральном выражении и 62,5% — в стоимостном, сравнил он.



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