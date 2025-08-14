РСХБ: сити-фермерство остается стратегически важным сегментом

Сити-фермерство раскрывает свой потенциал в обеспечении удаленных регионов продукцией категории fresh или производстве премиальных культур fbras.ru

За прошлый год на российском венчурном рынке было заключено 165 сделок на сумму $178 млн. Из них агротех и FoodTech обеспечили 14 сделок на $7 млн. Порядка $2,67 млн были направлены в сегмент вертикального сити-фермерства, оценил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. «В 2024 году венчурных рынок продолжил трансформироваться, бизнес-ангелы теперь его самые активные участники, именно их стратегия инвестиций определяет облик всего рынка», — сообщили «Агроинвестору» в РСХБ.



По мнению аналитиков Центра, вертикальное фермерство в России остается нишевым, но стратегически важным сегментом. Им могут увлекаться как новички, выращивая на балконе в городе зелень и разнообразные овощные культуры, так и крупные игроки. В более масштабном формате сити-фермерство раскрывает свой потенциал в обеспечении удаленных регионов продукцией категории fresh или производстве премиальных культур, выращенных в особых условиях. Инвестиции в технологии управления климатом и логистику сделают его ключевым решением для мегаполисов и труднодоступных регионов, считают аналитики банка. «Особенно актуально это для регионов с ограниченным доступом к свежей продукции: Сибири, Дальнего Востока и Арктики. В этих зонах сити-фермы становятся устойчивой альтернативой традиционной логистике и залогом продовольственной безопасности», — подчеркивают в Центре.



Сити-фермы нового поколения оснащаются системами искусственного интеллекта, которые анализируют рост растений, контролируют уровень освещения, влажность и потребление ресурсов. Это делает производство не только предсказуемым, но и высокоэффективным. Использование замкнутых агроциклов — таких как аэропоника и гидропоника — позволяет собирать урожай круглый год, независимо от погодных условий и климата. Увеличение рентабельности таких производств на 30% — реальный результат внедрения климат-контроля и автоматизации, отмечают аналитики РСХБ.



При этом сити-фермерство — это не просто метод выращивания растений, а полноценная инфраструктура с собственными логистическими, технологическими и инвестиционными решениями, подчеркивают в РСХБ. На пересечении городской среды и аграрной науки формируется уникальное пространство, где сочетаются «зеленые» технологии, урбанистика и предпринимательский подход.



