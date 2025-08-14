В России появилась Хартия добросовестных участников рынка меда

В прошлом году в России произвели около 42 тысяч тонн меда Pixabay

Мед — крайне важный продукт, который производится преимущественно субъектами малого предпринимательства, фермерскими хозяйствами, однако отмечается недоверие к нему со стороны потребителей. Об этом сказал заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Сергей Лобанов в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию Хартии добросовестных участников рынка меда. Для того, чтобы восстановить это доверие, кроме государственного контроля, который осуществляют Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, очень важно, чтобы отрасль сама консолидировалась в режиме саморегулирования, считает он.



Лобанов напомнил, что качественный, развитой потребительский рынок — это комплекс, включающий в себя производителей, каналы движения товаров до потребителя, которые представлены ярмарками, рынками, торговыми сетями, а также потребителя. «Вся эта система пронизана насквозь неким грифом доверия, когда все участники цепочки товародвижения ясно понимают предмет обращения и относятся с доверием друг к другу и к товару, который предложен на рынке», — отметил он.



Доверие покупателя должно на чем-то основываться, согласилась советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Елена Цветкова. Конечно, его должно обеспечивать, в первую очередь, государство — именно задача профильных госструктур — гарантировать потребителям качество продукта. «Но и производитель тоже должен быть уверен, что его продукт дойдет до потребителя в том виде, в котором он создал», — подчеркнула она. По ее информации, собранной из данных систем «Меркурий» и «ВетИС», производство меда в 2024 году составило порядка 42 тыс. т. Однако, обратила внимание она, если собирают мед ЛПХ, индивидуальные предприниматели и фермеры, то фасуют и продают его зачастую другие компании, поэтому на этапе появления в продаже проследить, из чего был сделан мед, от какого он пасечника, практически невозможно. «Конечно, те, кто фасует мед, проводят лабораторные исследования, проверяют качество. Но не все предприятия могут позволить себе дорогостоящие лабораторные исследования, например, по пыльцевому составу. И поэтому, когда продавец говорит, что мед липовый, может оказаться, что продукт другого происхождения, например, цветочный», — рассказала Цветкова.



Алтайский край, на долю которого в прошлом году пришлось производство 18% всего меда, согласно сопроводительным документам, расфасовал у себя в регионе чуть меньше 30% продукции. «То есть, алтайский мед уехал куда-то и где-то был расфасован, — подчеркнула Цветкова. — А башкирского мед, который у нас встречается почти в каждом магазине, на самом деле, вообще не так много: Башкирия по итогам прошлого года находится на 16-м месте по производству данной продукции с объемом выпуска лишь в тысячу тонн».



Для того, чтобы сделать рынок меда более прозрачным, служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору усиливает контроль за производителями меда. До 1 сентября 2025 года завершается регистрация и учет пчелосемей, который фактически замкнет систему прослеживаемости. «Все первичные владельцы пчелосемей должны будут зарегистрировать их в системе «Хорриот», и тогда мы будем видеть, от каких производителей меда продавец взял продукцию, где находятся пчелы», — отметила Цветкова. При этом, подчеркнула она, эффективный надзор можно выстраивать только во взаимодействии с профессиональным сообществом и с общественными организациями, поэтому служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору поддержала создание Хартии добросовестных участников рынка меда.



Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что мед употребляет 80% населения, а среднедушевое его потребление составляет 0,5 кг в год. При этом, обратила внимание она, в основном мед предпочитают покупать не в организованной розничной торговле, которая имеет необходимую инфраструктуру и гарантирует определенное качество, а у пчеловодов. «Это та самая боль, ответом на которую станет сегодняшняя Хартия. Задача ее — восстановить доверие к тому меду, который продается в магазинах», — сказала она, добавив, что мед, который сегодня продается в магазинах, проверяется по ГОСТ, и за два года существенно снизился уровень его фальсификата.



По оценкам члена правления, председателя совета по качеству меда Руспродсоюза Дмитрия Галаганова, в деньгах российский рынок меда оценивается в 45-55 млрд руб. «Но рынка не существует, так как большая часть меда продается с рук», — отметил он. Он обратил внимание, что в производстве меда участвуют два звена — переработчик и пчеловод. И добросовестному производителю трудно попасть на полку, так как фальсификаторы уже предложили более дешевую альтернативу из глюкозо-фруктозного сиропа, небольшого количества ферментов, воды сахара. Такая ситуация, отметил эксперт, не выгодна никому: ни государству, так как не уплачиваются налоги, не развивается отрасль и экспорт, ни пчеловодам и добросовестным производителям, которые не зарабатывают, ни потребителю, который не может легко получить качественный продукт. «Ситуация невыгодна даже фальсификаторам, потому что единственное их конкурентное преимущество — это низкая цена. Она легко копируется, в итоге фальсификаторы уходят в демпинг и разоряются», — обратил внимание Галаганов.



Ключ к решению проблемы — дать возможность потребителю купить продукт удобно, в магазине у дома или в электронном канале продаж, которым он доверяет. «А ключевым ходом для решения станет появление первой значимой торговой сети, которая готова будет гарантировать, что на ее полках только чистый, настоящий мед, и донести до потребителей, что это действительно так», — уверен Галаганов.



Такой сетью готова быть группа X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков подтвердил, что группа готова оказаться той площадкой, на базе которой будут пилотироваться новые подходы к контролю качества меда — начиная с пасеки, заканчивая полкой. Он уточнил, что Х5 планирует ввести дополнительные этапы контроля и проверок, убедиться, что те лаборатории, которым отдается продукция на проверку, отвечают всем необходимым стандартам.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

