Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в овощеводстве

Ограничение может привести к росту отпускных цен или снижению маржинальности бизнеса

Минтруд предлагает в 2026 году снизить по сравнению с 2025-м долю иностранных работников в девяти экономических сферах, сообщается на сайте ведомства. Так, показатель для овощеводства, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%. Кроме того, ведомство предлагает уменьшить долю и в сферах обслуживания населения: в организациях общепита не менее 50% сотрудников должны быть гражданами России, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было.



Также Минтруд предлагает ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкоголем и табаком в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля. При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель сохранится и на 2026 год.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что производители овощей и так испытывают острую нехватку рабочих рук, что частично компенсируется иностранными сотрудниками. «Если их доля будет снижена, то с учетом четкого тренда на “обеление”, усиление фискального надзора, налоговой нагрузки, это точно приведет к тому, что затраты на ФОТ вырастут. Хотя и сейчас доля фонда оплаты труда во многих теплицах превышает даже расходы на электроэнергию — 30-40% от себестоимости, а если они вырастут еще сильнее, то это однозначно приведет к росту отпускных цен или снижению маржинальности работы овощеводов, которая в этом году и так снизилась из-за роста затрат», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Увеличение себестоимости и рост цен при производстве овощей сезонного сбора (картофель, лук, морковь и др.) может стать катастрофическим, продолжает она. Поэтому, считает эксперт, снижать долю иностранных работников некорректно. «В овощеводстве мало желающих работать (среди граждан России) — это тяжелый труд, а если речь идет об открытом грунте, то это сезонная работа. Почему бы не приглашать сезонных рабочих из других стран, которые готовы работать за меньшие деньги?», — рассуждает она.



Сейчас в овощеводстве и так достаточно тяжелая ситуация, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Например, цены на сельхозтехнику сильно выросли, в то время как кредиты для бизнеса практически недоступны из-за высокой ставки, плюс еще и планируется сократить долю иностранных сотрудников в условиях существующего дефицита рабочих рук. «За последние два года ставки по оплате труда выросли вдвое — в прошлом году ставка за рабочую смену составляла от 5 тыс. руб. и выше», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору».



Ранее в Краснодарском крае уже был введен полный запрет на использование иностранных рабочих по патенту в сельском хозяйстве, напоминает он. Это, конечно, проблематично для бизнеса, хотя благие намерения этого ограничения ясны — рост зарплат для местных сотрудников, но в итоге увеличившиеся затраты были переложены в себестоимость и стоимость продукции. «Понятно, что нужно сокращать долю ручного труда, но приходится возвращаться к вопросу стоимости механизации и доступности кредитов», — заключил эксперт.



