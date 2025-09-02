Рынок продуктов глубокой переработки зерна показывает разнонаправленную динамику

Выпуск модифицированных крахмалов всех видов сократился на 12% «Союзкрахмал»

В первом полугодии производство нативных крахмалов (кукурузного, пшеничного и картофельного) составило около 208,5 тыс. т — на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал). Позитивную динамику обеспечил рост выпуска кукурузного крахмала на 5%, до 180,54 тыс. т, тогда как производство пшеничного крахмала сократилось на 22%, до 18,6 тыс. т, картофельного — увеличилось на 1%, до 6,3 тыс. т,



Производство модифицированных крахмалов всех видов — как в сегменте пищевых, так и индустриальных — сократилось на 12%, до 56,2 тыс. т. Снижение выпуска индустриальных крахмалов отраслевой союз объясняет падением спроса со стороны отраслей-потребителей, таких как нефтегазовая промышленность. Объем производства пищевых модификаций связан с дефицитом крахмала из восковидной кукурузы и, как следствие, замещением его нативным кукурузным и пшеничным крахмалом.



Сокращение выпуска глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС-30, ГФС-42) на 5%, до 139,6 тыс. т Союзкрахмал называет плановым: это связано с введением акциза на сахаросодержащие напитки, при производстве которых используются глюкозно-фруктозные сиропы. Выработка крахмальной патоки сократилась на 4%, до 235,2 тыс. т из-за внеплановой остановки предприятия в Тульской области. Производство мальтодекстринов снизилось на 1%, до 29,9 тыс. т. Объем выпуска пшеничного глютена уменьшился на 5%, до 39,3 тыс. т, кукурузного — на 6%, до 28,5 тыс. т. В то же время выработка лизина увеличилась на 9% и достигла 76,2 тыс. т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

