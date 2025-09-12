разделы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

РСХБ прогнозирует рост производства орехов

За 10 лет их сбор увеличился на 86%

В отечественном ореховодстве преобладают фундук и грецкий орех
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, валовой сбор культивируемых орехов с 2014 года увеличился на 86%, составив в прошлом году 28,1 тыс. т. Более 97% всего объема заготовки орехов в стране примерно в равной пропорции в 2024 году обеспечили Северо-Кавказский (13,7 тыс. т) и Южный (13,6 тыс. т) федеральные округа. Среди регионов лидируют Краснодарский край (6,3 тыс. т), Дагестан (5,4 тыс. т) и Ставропольский край (5,3 тыс. т), сообщили «» в Центре.

В основном в России ореховые культуры выращивают ЛПХ, в прошлом году они собрали 26,5 тыс. т орехов. Объем производства в сельхозпредприятиях составил 947 т, в КФХ — 719 т. В отечественном ореховодстве преобладают культуры, традиционные для российских климатических условий: фундук и грецкий орех, отмечают аналитики.  

«Рост потребления орехов, сокращение их импорта, а также комфортные климатические условия южных регионов создают для российских производителей перспективную нишу и позволяют выращивать различные виды орехоплодных культур, — считают аналитики . — Положительная динамика развития отечественного ореховодства продолжится. Ожидается, что валовый сбор в 2025 году составит порядка 28,4 тыс. т».

По данным , по итогам прошлого года общая площадь орехоплодных культур составила 17,7 тыс. га против 18 тыс. га в 2023-м: 9,1 тыс. га в сельхозорганизациях (в том числе 5,3 тыс. га — в малых), 2,6 тыс. га — в КФХ, 5,9 тыс. га — в ЛПХ. При этом площадь ореховых садов в плодоносящем возрасте в 2023 и 2024 годах была одинаковой — 8,1 тыс. га. В том числе 5,1 тыс. га — в ЛПХ, 2,4 тыс. га — в сельхозорганизациях, 0,6 тыс. га — в КФХ.

