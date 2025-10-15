РСХБ: женщины возглавляют до 40% новых малых бизнес-проектов в агротуризме

Женщины активно участвуют в реализации проектов по обновлению инфраструктуры на селе Freepik.com

В России в сельской местности проживает 19 млн женщин, они составляют до 27% работающих в АПК, и их роль с каждым годом растет. Так, женщины очень активно участвуют в развитии сельских территорий: более 60% получателей сельской ипотеки — именно женщины, сообщили «Агроинвестору» в Россельхозбанке в преддверии Международного дня сельских женщин (15 октября).



Женщины на 20% чаще, чем мужчины, берут кредиты на благоустройство и развитие хозяйства, и в три раза чаще открывают микробизнес в сфере переработки и туризма, сравнила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Также 35% фермеров-женщин используют в работе цифровые решения: от онлайн-аналитики до систем мониторинга посевов, тогда как среди фермеров-мужчин, по данным аналитиков банка, таких только 22%.



Кроме того, женщины активно участвуют в реализации проектов по обновлению инфраструктуры на селе, в медицине, образовании, агротуризме и проектах по повышению эффективности производства. Так, женщины возглавляют до 40% новых малых бизнес-проектов в агротуризме, отмечает РСХБ.



«Женщины-фермеры, с которыми мы сотрудничаем в Россельхозбанке, создают не просто агробизнес, а целые экосистемы: агротуризм, ремесленные мастерские, кафе с местной кухней, фестивали, — рассказала Жачкина. — Они превращают свои хозяйства в точки притяжения, куда приезжают как за продуктами, так и за эмоциями, за той самой красотой сельской жизни. В этом наша сила. Мы можем сделать сельские территории не просто функциональными, а по-настоящему красивыми, удобными, живыми».



Ранее в ходе выставки «Золотая осень» прошел форум «Женщины в АПК» и награждение победительниц одноименного конкурса. Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова отметила, что конкурс вызывает широкий отклик и показывает, как много на селе неравнодушных женщин, которые хотят развиваться и реализовывать интересные социальные проекты на селе. При этом женщины, занятые в агросекторе, все больше стремятся к получению новых знаний и навыков, отметила она. Для этого Минсельхоз и Россельхозбанк запустили на платформе «Я в агро» специальный проект «Женщины за развитие сельских территорий», в рамках которого жительницы малых населенных пунктов смогут получать бесплатное дополнительное образование.



