Производство меда ожидается примерно на уровне прошлого года

По прогнозам заведующей лаборатории пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анны Брандорф, производство меда в этом году будет примерно на уровне 2024-го. «В каких-то регионах в этом году отмечалась гибель пчелиных семей в зимний период, поэтому пчеловоды недополучили определенный объем меда. Некоторые регионы, наоборот, хорошо перезимовали и собрали много меда. Даже в срезе одного региона на одних пасеках наблюдается дефицит меда, на других, напротив, его больше, чем обычно», — рассказала она «Агроинвестору». В среднем, по данным эксперта, производство меда в России составляет более 60 тыс. т в год.



В этом году погодные условия были немного необычные, поэтому медосбор сдвинулся на более поздние сроки. Была ранняя весна, но потом начались дожди и холода, июнь был не очень благоприятным для пчел. Пчеловодам, которые выезжали на медосбор в мае-июне, приходилось резко обрывать процесс, так как начинались дожди или было похолодание. «В более северных регионах относительно Центральной России были заморозки по ночам на протяжении практически всего летнего периода, что, естественно, неблагоприятно сказывалось на выделении нектара. В тех местах, где были ночные заморозки, пчеловоды получили чуть меньше обычного товарного меда», — отмечает Брандорф. Например, в Архангельской области пчелы на конец июня были в голоде, так как в регионе растения не выделяли нектар и пыльцу. В этом плане, добавляет она, выиграли кочевые пчеловоды, которые перевозили свои пчелиные семьи на территории с более благоприятными погодными условиями.



Проблемой конца сезона медосбора в этом году стала очень большая вспышка клеща варроа. «Возможно, она обусловлена как раз достаточно прохладным и дождливым июнем», — полагает эксперт. Но самая главная проблема, с которой в этом году столкнулись пчеловоды — это массовое ослабление пчелиных семей и их гибель. «Мы проводили симпозиум по ветеринарному обеспечению пчелиных семей, к нам приезжали люди из разных регионов, и, например, представитель Приморского края отмечал, что в регионе уже порядка 30-40% пчелосемей ослабло либо погибло, и пчеловоды боятся, что по итогам года показатель увеличится до 70%», — делится Брандорф. Ослаблением и гибелью пчелиных семей также обеспокоены пчеловоды Дагестана, Кировской области и некоторых южных регионов. «Мы готовимся к тому, что весной у нас будет большая потеря пчел, выше нормы зимней гибели», — опасается она.



Брандорф обращает внимание, что участившиеся случаи гибели пчел — проблема не только России. «Например, в этом году в Америке тоже отмечается гибель пчелосемей на значительной части территорий, — знает она. — Ученые просто не успевают даже выявить ее основные причины. Мы в этом году достаточно много ездили по пасекам России, собирали материал. И могу сказать, что, например, на пасеке, где в июне не было абсолютно никаких вирусов в пчелиных семьях, к осени стали отмечаться случаи ослабления и гибели семей».



По информации Россельхозбанка, в прошлом году российскими пчеловодами было собрано 63,1 тыс. т меда. Лидером по производству меда среди федеральных округов стало Поволжье, где было собрано 19,3 тыс. т меда, на втором месте находился Центральный федеральный округ с результатом в 16,1 тыс. т, на третьем — Сибирь с 9,2 тыс. т. При этом абсолютным лидером среди регионов страны по медосбору стал Алтайский край, пчеловоды которого собрали почти 5,5 тыс. т меда. Во второй половине августа аналитики банка прогнозировали, что в 2025-м производство меда будет выше, чем годом ранее и составит 65 тыс. т.



