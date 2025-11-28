Рост вывоза — подтверждение высокого качества и эффективности вакцин Freepik.com

С начала года экспорт ветеринарных вакцин вырос в 1,5 раза относительно всего 2024-го. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме «Ветеринарная безопасность». «Отмечу, что за неполный текущий год объемы поставок нашей продукции (вакцин) за рубеж на 50% превышают показатель за весь 2024 год», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, устойчивый рост вывоза является объективным подтверждением высокого качества, эффективности и конкурентоспособности российской продукции. «Сегодня мы активно реализуем наш научный потенциал для создания ветеринарных препаратов. Отечественные производители совместно с наукой разрабатывают инновационные высокотехнологичные продукты», — добавила Лут.



В 2024 году в оборот в России было введено 32,1 млрд доз отечественных вакцин против 19,1 млрд доз в 2023-м, сообщается в презентации Россельхознадзора. Импорт сократился до 15,5 млрд доз с 19,4 млрд доз соответственно. Доля отечественных вакцин в прошлом году выросла до 67,4% с 49,6% в 2023-м. За неполный текущий год она увеличилась до 72,6%.



Текущая ситуация с увеличением спроса на российские ветеринарные вакцины основана на трех ключевых факторах, считают аналитики маркетинговой группы «Текарт». Так, в России есть сильные производители ветеринарных вакцин, которые обладают экспертизой и научным потенциалом, компетенциями, модернизируют и расширяют мощности, наращивают выпуск. Во-вторых, государство оказывает поддержку отрасли — от непосредственной поддержки производителей до содействия экспорту через создание необходимой легитимной базы (сертификация, интеграция систем с зарубежными партнерами и т. п. ), сотрудничества с международными организациями.



Третий фактор роста спроса заключается в том, что среди внешних потребителей российских ветеринарных вакцин страны ЕАЭС и другие дружественные государства, относящиеся преимущественно к развивающимся рынкам с растущим спросом на продовольствие и развивающимся животноводством. При этом внутреннее производство вакцин на подобных рынках обычно менее развито, чем в России. «Спрос на качественные вакцины в этих странах как правило имеет позитивную тенденцию и поддерживается со стороны национальных правительств», —прокомментировали в «Текарте» «Агроинвестору». Дополнительный стимул к развитию спроса оказывает и рост числа зоонозных заболеваний.



Экспорт вакцин растет высокими темпами второй год подряд. Это связано как с наличием большего (из-за наращивания выпуска) объема конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке, так и с результатами работы по поиску новых импортеров, объясняют аналитики группы. Однако на протяжении длительного периода сохранять текущие темпы прироста будет затруднительно, поскольку за счет спроса на рынках, потребляющих российские вакцины, не удастся обеспечить подобное увеличение. В то же время возможности по поиску новых внешних потребителей в текущей геополитической ситуации ограничены. В связи с этим экспорт российских вакцин вряд ли продолжит увеличиваться такими же темпами, прогнозирует «Текарт».



