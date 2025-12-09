разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
ИКАР: производство сахара в России составит 6,4-6,5 млн тонн

В сентябре производство оценивалось в 6,6 млн тонн

В Центрально-Черноземном регионе дигестия и выход сахара оказались ниже, чем предполагалось
В этом сезоне производство сахара с учетом переработки сиропа и мелассы может составить 6,4-6,5 млн т (6,37 млн т годом ранее), что чуть ниже сентябрьской оценки в 6,6 млн т. Посевные площади сахарной свеклы в 2025 году в России выросли на 3%, до 1,202 млн га (1,169 млн га). «Но на Юге итоговая урожайность оказалась еще ниже из-за засухи. В Центрально-Черноземном регионе ниже оказалась дигестия и выход сахара, чем представлялось до начала октября. Поэтому теперь оценка 6,4-6,5 млн т», — сказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка () Евгений Иванов «Агроэксперту». 

По данным на 5 декабря, в России было убрано 97% посевных площадей. Сбор сахарной свеклы на эту дату составлял 47,48 млн т (44,2 млн т годом ранее). Впрочем, как уточнил Иванов «», в марте опубликует итоговые данные, которые будут максимально приближены к реальным показателям, и, как правило, они несколько выше, чем те, что приводятся в декабре Минсельхозом и Росстатом. «Скорее всего, валовый сбор будет больше, но насколько — сказать сложно», — прокомментировал Иванов. 

Также он сообщил, что переработка сахарной свеклы в этом сезоне традиционно продлится до февраля, около 26 из 66 заводов будут ее перерабатывать и в январе. По данным Союзроссахара на 1 декабря, предприятия переработали 33,63 млн т свеклы, всего было заготовлено 35,86 млн т свеклы, производство на эту дату — 4,67 млн т сахара.

По данным , в этом сезоне при импорте сахара в 300 тыс. т (Беларусь и др.), избыточных запасах в 350 тыс. т, а также потреблении 5,65 млн т России может потребоваться экспортировать до 1,4-1,5 млн т сахара. В этом году основными покупателями российского сахара являются Казахстан, Узбекистан и другие сопредельные страны в основном Азии. 

Между тем, сахарный завод «Свобода», входящий в ГК «Прогресс Агро», который первым в стране начал сезон переработки сахарной свеклы 27 июня, сообщил о его завершении. За период работы завод переработал 743,5 тыс. т сахарной свеклы и выпустил более 102 тыс. т сахара-песка, 38 тыс. т гранулированного жома и свыше 40 тыс. т мелассы. «Сезон выдался непростым. Засушливое лето отразилось на технологических параметрах корнеплодов и качество сырья не всегда соответствовало ожиданиям переработчиков, — отметил директор завода Борис Собакарь. — При этом сахаристость была рекордно высокой: в начале сезона более 17%, а в августе и сентябре доходила до 21%. Таких показателей в Краснодарском крае не фиксировали за всю историю выращивания технической сахарной свеклы». Половину произведенного за сезон сахара предприятие уже отгрузило по стране, часть ушла на экспорт в Абхазию. Распределение оставшихся 52 тыс. т запланировано на следующий год — завод готовит контракты как для поставок на внутренний рынок, так и в ближайшее зарубежье.

