разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Правительство не выявило вредных воздействий пальмового масла на здоровье

Существующее законодательство и сейчас обеспечивает безопасность продукции из пальмового масла

| Агроинвестор |

Депутаты предлагали ограничить использование пальмового масла в продуктах питания
Депутаты предлагали ограничить использование пальмового масла в продуктах питания

Действующие законы, регулирующие производство, перевозку, хранение и использование пальмового масла, обеспечивают поступление на рынок безопасной продукции. Такой ответ дало правительство на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании. Вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года: в нем говорится об отсутствии доказательных данных о рисках от пальмового масла для здоровья детей. Выводов о его вреде по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года, указали в Белом доме.

Ранее депутаты Госдумы просили правительство представить позицию по вопросам усиления контроля за ввозом пальмового масла и продукции, в которую оно входит, а также маркировки товаров с «пальмой». Кроме того, парламентарии просили оценить идею о повышении ставки ввозной пошлины на пальмовое масло и его фракции. Одновременно с этим предлагались меры нетарифного регулирования — введение акцизов, усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение.

Как следует из ответа правительства, для защиты населения утвержден ГОСТ 31647–2025, вступающий в действие с 1 января 2026 года. Кроме того, пальмовое масло запрещено использовать при организации питание детей. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров тоже не допускаются, говорится в ответе Белого дома. За введение потребителей в заблуждение предусматриваются административные наказания, напомнили в правительстве. Помимо имеющихся мер направил в Минюст предложения усилить ответственность за нарушение техрегламентов, предъявляемых к пищевой продукции, также применяется ряд других мер.

Вопрос введения акцизов возможно рассмотреть с учетом ситуации на рынке пальмового масла, объемов и схем его поставки в России и других вопросов. Корректировка ставки ввозной таможенной пошлины должна рассматриваться на уровне Евразийской экономической комиссии, что занимает длительное время, говорится в ответе Белого дома.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Дениса Терновского, действующие и вводимые меры регулирования в достаточной мере закрывают вопрос контроля качества пальмового масла и не требуют ужесточения. По его словам, которые приводят «Ведомости», излишний контроль может перевести масло в «серую» зону. В Масложировом союзе также поддержали позицию правительства. Текущие меры контроля обеспечивают безопасность потребителей и не устанавливают лишних бюрократических барьеров для развития экономики и пищевой промышленности, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Не все мифы и стереотипы, порожденные еще в 2010-х годах о пальмовом масле, развеяны, и поэтому его продолжают демонизировать», — считает он (цитата по «Ведомостям»).

Во всем мире на сегодняшний день не существует ограничений по использованию пальмового масла в пищевой продукции, обращают внимание аналитики . Кроме того, его потребление на душу населения в развитых европейских странах составляет в среднем около 7-10 кг, в России —4,9 кг. При этом, отмечают в компании, по широте охвата и регулировке пищевой продукции загрязнителями (ряд веществ, содержащихся в растительных маслах) Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС), применяемый и в РФ, выглядит более строгим, чем аналогичный документ для ЕС (Codex Alimentarius, Кодекс). ТР ТС устанавливает нормативы для большего числа опасных веществ, включая кадмий и ртуть, которые в Кодексе прямо не лимитируются, а ТР ТС устанавливает верхние границы предела в 0,05 мг/кг и 0,03 мг/кг соответственно, в том числе для пальмового масла. Кроме того, Кодекс не устанавливает прямого предела для кадмия (нормирует в сырье — семенах), а ТР ТС имеет четкий лимит для готового продукта. При этом с 2025 года ограничения на содержание глицидиловых эфиров жирных кислот для всех растительных масел вступили в силу на территории всего ЕАЭС.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж