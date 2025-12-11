Правительство не выявило вредных воздействий пальмового масла на здоровье

Депутаты предлагали ограничить использование пальмового масла в продуктах питания Pixabay

Действующие законы, регулирующие производство, перевозку, хранение и использование пальмового масла, обеспечивают поступление на рынок безопасной продукции. Такой ответ дало правительство на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании. Вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года: в нем говорится об отсутствии доказательных данных о рисках от пальмового масла для здоровья детей. Выводов о его вреде по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года, указали в Белом доме.



Ранее депутаты Госдумы просили правительство представить позицию по вопросам усиления контроля за ввозом пальмового масла и продукции, в которую оно входит, а также маркировки товаров с «пальмой». Кроме того, парламентарии просили оценить идею о повышении ставки ввозной пошлины на пальмовое масло и его фракции. Одновременно с этим предлагались меры нетарифного регулирования — введение акцизов, усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение.



Как следует из ответа правительства, для защиты населения утвержден ГОСТ 31647–2025 , вступающий в действие с 1 января 2026 года. Кроме того, пальмовое масло запрещено использовать при организации питание детей. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров тоже не допускаются, говорится в ответе Белого дома. За введение потребителей в заблуждение предусматриваются административные наказания, напомнили в правительстве. Помимо имеющихся мер Минсельхоз направил в Минюст предложения усилить ответственность за нарушение техрегламентов, предъявляемых к пищевой продукции, также применяется ряд других мер.



Вопрос введения акцизов возможно рассмотреть с учетом ситуации на рынке пальмового масла, объемов и схем его поставки в России и других вопросов. Корректировка ставки ввозной таможенной пошлины должна рассматриваться на уровне Евразийской экономической комиссии, что занимает длительное время, говорится в ответе Белого дома.



По мнению ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Дениса Терновского, действующие и вводимые меры регулирования в достаточной мере закрывают вопрос контроля качества пальмового масла и не требуют ужесточения. По его словам, которые приводят «Ведомости», излишний контроль может перевести масло в «серую» зону. В Масложировом союзе также поддержали позицию правительства. Текущие меры контроля обеспечивают безопасность потребителей и не устанавливают лишних бюрократических барьеров для развития экономики и пищевой промышленности, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Не все мифы и стереотипы, порожденные еще в 2010-х годах о пальмовом масле, развеяны, и поэтому его продолжают демонизировать», — считает он (цитата по «Ведомостям»).



Во всем мире на сегодняшний день не существует ограничений по использованию пальмового масла в пищевой продукции, обращают внимание аналитики OleoScope. Кроме того, его потребление на душу населения в развитых европейских странах составляет в среднем около 7-10 кг, в России —4,9 кг. При этом, отмечают в компании, по широте охвата и регулировке пищевой продукции загрязнителями (ряд веществ, содержащихся в растительных маслах) Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС), применяемый и в РФ, выглядит более строгим, чем аналогичный документ для ЕС (Codex Alimentarius, Кодекс). ТР ТС устанавливает нормативы для большего числа опасных веществ, включая кадмий и ртуть, которые в Кодексе прямо не лимитируются, а ТР ТС устанавливает верхние границы предела в 0,05 мг/кг и 0,03 мг/кг соответственно, в том числе для пальмового масла. Кроме того, Кодекс не устанавливает прямого предела для кадмия (нормирует в сырье — семенах), а ТР ТС имеет четкий лимит для готового продукта. При этом с 2025 года ограничения на содержание глицидиловых эфиров жирных кислот для всех растительных масел вступили в силу на территории всего ЕАЭС.



