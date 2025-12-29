За год средние цены на мандарины снизились на 25%

Снижение цены связано с ростом урожаев в основных странах-поставщиках Pixabay

В декабре самые доступные мандарины подешевели в среднем на 25% относительно 2024-го. Это обусловлено высокими урожаями в странах, поставляющих их в Россию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным «Контур. Маркета», за год цена килограмма мандаринов России в среднем снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом: с 218 руб. до 185 руб., уточняет ТАСС.



Впрочем, согласно исследованию компании, в регионах картина не единообразная. Аналитики уточнили, что в части субъектов стоимость мандаринов увеличилась: в Пермском крае прирост составил 40%, в Красноярском крае — 17%. При этом спрос на эти цитрусовые снизился в среднем на 6%, но также неоднородно: жители Тюменской области, например, покупали мандарины на 34% чаще, чем в 2024-м, Красноярского края — на 24%. В целом снижение цен в этом году связано с налаживанием поставок цитрусовых из Турции, Египта и Абхазии — все эти страны нарастили объем экспорта фруктов в Россию, отмечается в исследовании «Контур. Маркета».



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, в декабре средние розничные цены на мандарины действительно уменьшились относительно прошлого года, особенно с учетом промо-акций торговых сетей. По ее словам, снижение связано с ростом урожая в Абхазии и Турции. «В прошлом году в Абхазии был абсолютный неурожай, и в Турции отмечались проблемы <...>. Я думаю, что значительное предложение повлияло на снижение общих цен», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



В конце ноября ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор сообщал, что Россия с начала 2025 года резко нарастила ввоз мандаринов из трех стран. Так, поставки из Марокко выросли на 74%, из Южной Африки — на 42%, из Китая — на 27,5%. При этом в количественном выражении больше всего мандаринов из этих трех стран поставила в Россию Южно-Африканская Республика — 82,6 тыс. т против 58,2 тыс. т в 2024 году. Отгрузки из Китая выросли до 78,6 тыс. т (61,7 тыс. в 2024-м), из Марокко — до 31,6 тыс. т (18,2 тыс.). В то же время импорт египетских мандаринов просел на 51%, до 64,5 тыс. т. В целом в Россию в январе-ноябре ввезли 595 тыс. т мандаринов, что на 9% меньше, чем годом ранее. Основные поставщики мандаринов в Россию за этот период — Турция (47% от всего импорта), ЮАР (14%), Китай (13%), Египет (11%) и Марокко (5%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

