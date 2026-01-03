Цены на свинину в 2026 году могут снизиться

По итогам 2025 года Россия вошла в топ-5 мировых экспортеров свинины А. Гордеев / Ведомости

Главный вызов 2026 года для производителей свинины — возможное снижение цен на продукцию, которое может быть связано с уменьшением спроса, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «В 2026-м не предполагается значительного роста ВВП, и это для нас тоже будет достаточно большим вызовом: спрос на свинину уже практически перестал расти в этом году, — отметил он. — С другой стороны, у нас не ожидается и больших темпов прироста производства, что должно обеспечить определенный баланс на внутреннем рынке». Поскольку небольшое увеличение предложения все же будет, НСС надеется на рост экспорта. Если 2025 год для свиноводов был периодом освоения китайского рынка после его открытия в 2024-м, то 2026-й, рассчитывает Ковалев, станет годом не только продолжения освоения Китая, но и периодом освоения Филиппин через поиск новых контрагентов и схем оплаты.



В целом 2025 год для свиноводства сложился неплохо, особенно на фоне всех экономических проблем: прежде всего, высоких кредитных ставок, высокой ключевой ставки и, в связи с этим, — дефицита ликвидности, оценивает Ковалев. «Начиная с 2025 года, отрасль перешла к модели, когда больше уже не требуются темпы роста на 5-10%, которые были в предыдущие 15 лет. В предыдущие годы весь дополнительный объем производства уходил на увеличение внутреннего потребления, экспорт и снижение импорта», — отметил он.



К 2025 году все эти факторы очень существенно уменьшили свое значение с точки зрения поглощения дополнительных объемов: импорта уже почти нет, внутреннее потребление свинины выросло до максимальных значений за последние 30 лет и достигло 31,5 кг на человека в год, а экспорт вырос почти до 6-7% от внутреннего производства и дальше такими темпами он уже увеличиваться не может, обращает внимание глава НСС.



«В связи с событиями годичной давности в приграничных районах, во второй половине 2024 года и в первом полугодии 2025-го прирост производства в секторе не был положительным. Поэтому стояла задача восполнить выбывшие объемы и выйти на прирост, и это удалось сделать, — продолжает Ковалев. — По итогам 2025 года ожидаем прирост в промышленном секторе от 0,5% до 1%, а с учетом ЛПХ производство свинины останется на уровне 2024 года».



Что касается экономики, то первой хорошей новостью стало то, что в связи с неплохими урожаями в этом сезоне цены на зерно как минимум перестали расти и даже несколько откатилась назад, продолжает Ковалев. Это позволило предприятиям стабилизировать себестоимость, которая в 2025-м сохранилась на уровне предыдущего года. Правда, в 2024-м она увеличилась на 30%, но, поскольку в 2024 году не было роста оптовых цен, в 2025-м он был необходим, хотя бы в пределах инфляции, чтобы предприятия могли сохранить свою экономику. «И действительно, в прошедшем году среднегодовые оптовые цены, как и розничные, выросли примерно в пределах инфляции», — сравнивает глава союза.



Значимое для отрасли событие 2025-го — дальнейший рост экспорта. «По итогам года в связи с планомерной, кропотливой, постоянной работой Минсельхоза, Россельхознадзора и бизнеса, мы приблизились по объемам отгрузок на внешние рынки к цифре в 400 тыс. т и $1 млрд в деньгах и вошли в топ-5 мировых экспортеров продукции свиноводства, — приводит данные Ковалев. — Важное событие года — открытие для нашей продукции свиноводства в конце декабря рынка Филиппин. Это второй после Китая по покупательской способности рынок Юго-Восточной Азии. Страна импортирует примерно 700-750 тыс. т свинины в год. За этот канал сбыта стоит бороться, чему будут посвящены следующие годы».



Также Ковалев отмечает, что 2025-й стал годом начала нового инвестиционного цикла до 2030 года в связи с необходимостью достижения целевых показателей увеличения производства и экспорта. Поэтому в прошедшем году было начато льготное инвестиционное финансирование новых мощностей по производству свинины. «В общей сложности через льготные инвесткредиты было профинансировано новых мощностей примерно на 650 тыс. т, которые появятся к 2030 году», — уточнил эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

