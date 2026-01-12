В этом году на поддержку малого агробизнеса предусмотрено 14,5 млрд рублей

Одним из наиболее популярных остается грант на развитие агротуризма А. Гордеев / Ведомости

С этого года начинает действовать федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», который объединит все меры господдержки для этой категории сельхозпроизводителей и позволит закрепить за ними отдельный лимит финансирования. В этом году его объем составит 14,5 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании главы правительства Михаила Мишустина со своими замами. При этом расширены возможности получения мер поддержки как для вновь созданных предприятий, так и уже действующих. Кроме того, консолидация инструментов ускорит доведение средств до конечных получателей и упростит их администрирование, обратил внимание Патрушев.



«Обеспечение возможностей для развития малого агробизнеса остается одним из наших приоритетов. Малые предприятия имеют доступ абсолютно ко всем механизмам государственной финансовой поддержки. И отдельно для них, в том числе для хозяйств населения, предусмотрен защищенный лимит средств в программе льготного кредитования», — отметил Патрушев. Также для малых хозяйств есть комплекс адресных мер, в частности, гранты и субсидии на организацию производства, переработки, сбыта продукции, а также на поддержку кооперации, напомнил он, добавив, что в диалоге с фермерским сообществом инструменты поддержки постоянно оптимизируются. Так, в прошлом году появился специальный грант до 7 млн руб. для участников и ветеранов специальной военной операции на начало производственной деятельности.



По словам Патрушева, одним из наиболее популярных остается грант на развитие агротуризма. «За прошедшие годы поддержку уже получили более 300 проектов, а объекты агротуризма посетили 1,5 млн туристов. На 2026 год отобрано еще 56 проектов, — рассказал он. — И помимо гранта, с этого года впервые доступны субсидии на развитие туристической инфраструктуры. Их смогут получить более 100 объектов агротуризма».



В 2026 году появилось несколько новых направлений поддержки малого агробизнеса. Во‑первых, это финансовая поддержка на создание и модернизацию небольших сельских пекарен. Во‑вторых, малым предприятиям будет возмещаться до 60% расходов на приобретение газопоршневых установок, использование которых дает возможность до 50% сокращать расходы на электроэнергию и теплоснабжение, а также обеспечивает бесперебойное электропитание. «Наконец, значимой для малого бизнеса в сельском хозяйстве является поддержка сбыта продукции. В 2026 году субсидии начнут получать агроагрегаторы. Задача этих предприятий — помочь фермерской продукции оперативно попадать на полки торговых сетей. Сейчас в нашей стране действует порядка 80 таких организаций», — перечислил Патрушев.



Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание соблюдению финансовой дисциплины при реализации всех проектов и намеченных мер. «Малые предприятия зачастую находятся в зоне риска, поскольку нуждаются в дополнительном финансировании. И поэтому господдержку им надо выделять в первоочередном порядке», — заключил он.



