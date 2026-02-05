ФАС изучит цены на хлеб и маргарин

Средняя розничная цена маргарина к концу января выросла год к году на 15% Pixabay

ФАС изучит ценообразование на наиболее востребованные виды хлеба, служба сообщила, что направила соответствующее поручение в территориальные управления. На основании полученной информации она изучит обоснованность установления оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Будут проанализированы финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за прошлый год. По данным Росстата, с 27 января по 2 февраля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожал на 0,26%, из ржаной — на 0,23%. По сравнению с концом декабря цены выросли на 1,46% и 1,04% соответственно.



Также служба направила запросы крупнейшим производителям маргарина, среди них — «Русагро», «Эфко», ПК «Ильинское 95», «Мытищинский молочный завод» и другие предприятия из 16 регионов страны. Они должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году. Кроме того, в случае повышения оптово-отпускных цен на продукцию с начала 2026 года служба запросила информацию о его причинах.



Ранее на этой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстат написал, что к 26 января средняя розничная цена маргарина составила 296,8 руб./кг, увеличившись год к году на 15%. При этом средние оптовые цены, по информации «Руспродсоюза», в декабре 2025 года составили 98,9 тыс. руб. за тонну, снизившись год к году на 17,3%. Ни себестоимость, ни цена фасованной продукции для розницы у производителей маргарина за год не поменялась, отметил Масложировой союз. Отпускные цены на промышленные категории уменьшились на 15-20%, что связано со снижением стоимости тропических масел из-за укрепления рубля. Согласно Росстату, с 27 января по 2 февраля маргарин в рознице стал дешевле на 0,11%, относительно конца декабря цены выросла на 2,79%.



Кроме того, ФАС сообщила, что анализирует изменение структуры цены на рыбу. В прошлом году служба запросила у 70 рыбодобывающих организаций и поставщиков информацию об объемах вылова и первичной переработке, сведения об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения. В анализ вошли цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины: минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша. Также в прошлом году ФАС изучала динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен в крупнейших федеральных торговых сетях. Сейчас служба анализирует полученную информацию и готовит предложения для выработки мер экономического регулирования.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

