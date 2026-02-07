Производство сахара в этом сезоне вырастет

В начале феврале производство сахара продолжали десять заводов Pixabay

По данным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 2 февраля в России производство свекловичного сахара продолжали 10 заводов против семи годом ранее. С начала сезона в стране было выпущено почти 6 млн т сахара. Всего, по разным оценкам, в сезоне-2025/26 объем производства может составить 6,4-6,5 млн т, что выше показателя годом ранее.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов напоминает, что производство сахара в этом сельхозгоду началось раньше, чем в предыдущем. Он обращает внимание, что выпуск сахара в августе и сентябре был выше, чем годом ранее. В августе он стал рекордным — 586 тыс. т, превзойдя исторический максимум для этого месяца в 546 тыс. т, зафиксированный в 2019-м. В сентябре было выпущено 1,46 млн т, что лишь на 100 тыс. т меньше рекорда сентября 2019 года.



Общий объем производства свекловичного сахара в России по итогам сезона с учетом переработки свекловичной мелассы составит не менее 6,4 млн т, что ориентировочно на 100 тыс. т выше прошлогоднего показателя, считают в «Центре Агроаналитики». По прогнозу Иванова, в текущем сезоне выпуск сахара может достигнуть почти 6,5 млн т — на 1,9% больше, чем сезоном ранее.



На сахарном заводе «Свобода» (входит в структуру ГК «Прогресс Агро») в этом сезоне произвели 127 тыс. т сахара, что на 24% больше показателя прошлого сезона. Переработку свеклы закончили в первых числах декабря. По сравнению с прошлым сезоном, это более поздний срок для предприятия, что напрямую связано со сроками уборочной кампании, уточняет директор завода Борис Собакарь.



Заводы ГК «Продимекс» в сезоне-2025/26 суммарно произвели 1,35 млн т сахара. Это больше, чем в прошлом сезоне, когда было выпущено около 1,27 млн т, уточняет гендиректор группы компаний Виктор Алексахин. Переработка на предприятиях агрохолдинга закончилась раньше, чем в прошлом сезоне — в третьей декаде января.



По информации ИКАР, в августе-ноябре 2025-го экспорт сахара тоже был выше, чем в аналогичные месяцы годом ранее. Отгрузки на внешние рынки, включая сырец, только по железной дороге в августе составили 34,7 тыс. т против 34,3 тыс. т годом ранее, в сентябре — 69,5 тыс. т против 46,3 тыс. т, в октябре — 101,5 тыс. т против 88,6 тыс. т, в ноябре — 118,7 тыс. т против 114,3 тыс. т соответственно. А вот в декабре 2025-го отгрузки снизились относительно того же месяца 2024-го — 111,4 тыс. т против 126,8 тыс. т. В январе 2026-го были еще ниже — 67,9 тыс. т против 103,6 тыс. т годом ранее, рассказал Иванов «Агроинвестору».



