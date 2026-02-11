Бизнес считает, что дно закупочных цен на молоко еще не пройдено

Когда цены на пике, фермеры по всему миру начинают наращивать поголовье Pixabay

Дно закупочных цен на сырое молоко может быть пройдено летом. Такое мнение в ходе выступления на форуме «Молодая ферма» в Уфе озвучил руководитель молочного комплекса «Белое озеро» Руслан Сагитов. «Сейчас мы близки ко дну. Я считаю, что оно еще не настало. Поэтому у кого нет 30 руб./л — возможно, еще будет», — сказал он.



Рынок молока цикличен, напомнил Сагитов, примерно каждые пять лет наблюдается новый цикл: цены то на пике, то на дне. Это нормальная ситуация, такое происходит на многих сырьевых рынках, и рынок молока — не исключение, отметил он. Когда цены на пике, фермеры по всему миру начинают наращивать поголовье, покупают нетелей, инвестируют в фермы. В итоге через некоторое время предсказуемо возникает перепроизводство, и цены вполне логично начинают падать, пояснил Сагитов. Когда цены упали, начинается обратный процесс — сокращение поголовья, остановка инвестиций, осеменение коров семенем мясных пород. В итоге через некоторое время возникает дефицит молока.



В предыдущие годы, когда молока не хватало, из цикла низких цен мы выходили быстро, но сейчас, по мере роста обеспеченности молоком, ситуация изменилась, обратил внимание Сагитов. «Это показывает зрелость нашего рынка, мы через это должны пройти. Единственное, во время дефицита многое прощается: ошибки в кормлении, в менеджменте, в инвестициях, а к хорошему быстро привыкаешь, — сказал он. — Теперь же нужно будет считать и принимать правильные решения».



«Логичный вопрос — кто выживет? Хотя тут, наверное, правильнее сказать — кто выиграет, потому что, как правило, во время кризиса не выживают, а перераспределяют собственность. И, прежде всего, выиграют те, кто доит от 20 т молока и более», — считает Сагитов. Молокозаводы тоже считают деньги, и в условиях дорогой логистики, скорее всего, за 3-5 т молока на ферму не приедут, пояснил он. При этом создание собственной переработки — не всегда эффективный и подходящий вариант. Это отдельный бизнес со своей спецификой и нюансами. «Многие рассчитывают, что они заявят, что у них натуральный деревенский продукт и его будут покупать, но это не стратегия, а надежда», — уверен Сагитов.



«Многие скажут, что можно выходить на экспорт, но давайте будем откровенными — нас там никто не ждет. Причин несколько: нестабильный рубль, санкции, к тому же международная торговля требует, чтобы партнер был долгосрочным и надежным, чтобы годами было стабильное качество и поставки. А у нас то курс поменялся, и стало невыгодно продавать, то логистика изменилась и тоже стало невыгодно везти — так мы становимся неинтересны нашим партнерам, и в этом направлении еще нужно поработать».



Чтобы повысить выживаемость ферм, Сагитов советует лучше считать эффективность кормовых рационов, ориентируясь на прибыль, а также наращивать объемы производства, в том числе за счет повышения продуктивности. «Постоянные расходы у нас не меняются, но одно дело — выручка 50 млн руб., другое — под 100 млн руб.», — сказал он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

