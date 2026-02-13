Снижение цен на рис-сырец привело к падению рентабельности в отрасли

Из-за увеличения производства и ограничений экспорта накопились существенные остатки риса-сырца Pixabay

По оценкам ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) за последнее время цены на рис-сырец снизились на 35-40%, соответственно, резко сократилась и рентабельность его производства, которая, по подсчетам организации, на конец 2025 года составила 7-12%. В последнее время рисовая отрасль развивалась очень активно, отметил в ходе пресс-конференции председатель совета Союза Игорь Лобач. «Мы каждый год растем и по урожайности, и по валовому производству, за исключением 2022 года», — напомнил он.



Однако рисоводы столкнулись с проблемой снижения цен на продукцию, так как из-за увеличения производства и ограничений экспорта накопились существенные остатки риса-сырца. «Несмотря на то, что Минсельхоз прислушивался к нам, и еще в мае 2021 года было принято решение о квоте на вывоз риса, в связи с определенными сложностями механизма получения этих квот, рисоводам не удалось полностью их выбрать», — рассказал Лобач.



Решение о предоставлении квоты на вывоз в этом сезоне 200 тыс. т риса-сырца в течение двух недель позволило стабилизировать и остановить падение цены, и это вселяет оптимизм, отметил Лобач. Однако, предупредил он, при текущей цене доход с гектара не превысит 150 тыс. руб. в то время, как затраты рисоводов составляют 170 тыс. руб./га. «Это уже отрицательная рентабельность», — подчеркнул он.



В организации рассчитывают, что цена на рис-сырец постепенно будет повышаться, и готовы способствовать тому, чтобы излишние запасы ушли с рынка. В противном случае, предупредил глава Союза, будет сложно разместить на элеваторах и в напольных хранилищах урожай нового сезона. При этом быстро вернуться на внешние рынки не получится, так как за то время, пока у нас были ограничения на вывоз риса, мы потеряли партнеров, которые его покупали. «И восстановить эти связи будет непросто. К тому же рубль сильно укрепляется, а общая мировая цена на рис ниже, чем наша внутренняя», — добавил Лобач.



Тем не менее, по его наблюдениям, участники рынка не останавливаются и планируют сеять рис и в этом году, хотя и начинают задумываться об оптимизации своих затрат, в том числе путем уменьшения использования удобрений, СЗР, ГСМ, сокращения подачи воды.



При этом Лобач подчеркнул, что при снижении цен на сырец, цена риса на полке почти не меняется. Хотя, по его мнению, если бы розничная цена на эту крупу снижалась пропорционально ценам на сырье, это могло бы простимулировать увеличение внутреннего спроса. Кроме того, в НРС считают целесообразным проработать возможность проведения интервенций.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

