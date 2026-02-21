Оптовая стоимость яиц выросла более чем на 80%

Рынок яйца чувствителен к краткосрочным дисбалансам Pixabay

Оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве на 15 февраля составила 110 руб. за десяток, что на 83,3% больше, чем месяцем ранее и на 89,7% выше, чем в прошлом году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг производителя упаковки для яиц eggpack.ru. Динамику изданию подтвердил представитель одной из крупных птицефабрик. Источник в торговой сети говорит о росте цен производителей на 80-100%. Розничные цены, по данным Росстата, также увеличиваются: на 16 февраля десяток в среднем стоил 98,8 руб. — плюс 5,7% за месяц и 20,2% за полгода. При этом, согласно мониторингу Минсельхоза, на 18 февраля яйца С1 у производителей стоили 74,5 руб. за десяток, С2 — 56,9 руб. Год к году значения сократились на 5,7% и 15,8% соответственно.



Цены на яйца довольно волатильны, обращает внимание зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Рынок чувствителен к краткосрочным дисбалансам: небольшие изменения в объемах поставок быстро отражаются в отпускных ценах, отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Это связано с коротким циклом производства и сроком хранения: птицефабрики не могут откладывать реализацию продукции. В одной из торговых сетей «Коммерсанту» сообщили, что не видят предпосылок для роста цен или дефицита. В компании предполагают, что на рынок влияет сезонность: производители рассматривают Масленицу как причину повышения цен.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что нынешняя динамика — это восстановление цен после ситуации 2023-2024 годов, когда рынок сначала столкнулся с недостатком, а потом — переизбытком столового яйца на фоне восстановления поголовья после вспышек гриппа птиц. «В 2024—2025 годах отмечался провал оптовой стоимости яйца как минимум на 10-15%. В первом квартале 2026-го отмечается стабилизация цены на уровне сезонных всплесков за последние 10 лет», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору». По его словам, традиционно в России подобная динамика фиксируется в канун Пасхи, но в этом году — еще и перед Масленицей.



Впрочем, рост оптовых цен лишь частично компенсирует понесенные потери производителей: по итогам января-сентября 2025-го рентабельность производства яиц в России составила 5,5% против 38% годом ранее, сказал «Коммерсанту» Суворов. По его словам, сейчас отрасль стремится прежде всего восстановить финансовую устойчивость, а не максимизировать количественный выпуск. Подорожание продукции, по мнению эксперта, не будет долгосрочным.



